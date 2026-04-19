Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Siswa SMP Dianiaya Kakak Kelas, Tak Berdaya Dihujani Tendangan

Pipiet Wibawanto , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |11:54 WIB
Bully di SMP Tuban (Foto: Ist/Pipiet Wibawanto)
A
A
A

TUBAN - Dunia pendidikan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tercoreng setelah video bullying atau perundungan siswa sekolah menengah pertama (SMP) viral di media sosial. Tanpa rasa takut, para terduga pelaku melancarkan pukulan dan tendangan ke arah korban.

Peristiwa ini pun menuai kecaman dari masyarakat. Detik-detik aksi perundungan terekam kamera ponsel berdurasi 18 detik. Tampak seorang siswa tak berdaya menjadi sasaran kekerasan. Korban yang terdesak hanya bisa menahan sakit.

Sementara para pelaku yang diduga merupakan kakak kelasnya bergantian melayangkan pukulan. Tak hanya itu, tendangan keras juga mengarah ke bagian dada dan kepala korban.


Ironisnya, aksi kekerasan ini terjadi di lingkungan sekolah, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi para siswa untuk belajar dan tumbuh.
 
Perundungan ini terjadi di salah satu SMP di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Korban berinisial DE siswa kelas 7. Sedangkan terduga pelaku MA dan MY merupakan siswa kelas 9.

Peristiwa ini terjadi pada 7 Maret 2026, saat suasana ujian tengah semester berlangsung. Namun, rekaman video baru muncul dan menjadi viral pada 17 April 2026. Kini, kasus ini dalam penanganan Polres Tuban. Pihak kepolisian telah mendatangi sekolah dan pihak terkait untuk mendalami kasus tersebut. 

“Baik rekan-rekan, jadi terkait viralnya kasus perundungan terhadap salah satu siswa yang ada di salah satu sekolah yang ada di Tuban, dari pihak kepolisian langsung melaksanakan penyelidikan terkait dugaan perundungan tersebut. Sesuai dengan video yang beredar, itu terjadi di wilayah Tuban, di sekolah salah satu setingkat SMP,” ujar Humas Polres Tuban Iptu Siswanto, dikutip Minggu (19/4/2026).

Siswanto mengatakan, sampai sekarang masih dalam penyelidikan, baik terduga pelaku maupun pihak korban serta keluarganya juga belum ada pemeriksaan. 

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perundungan Bullying viral bully
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement