Wanita Ini Tiba-Tiba Loncat dari Bus di Tol Cipularang, Diduga Depresi

BANDUNG - Sebuah video yang menunjukkan seorang penumpang terjatuh dari bus Primajasa di Tol Cipularang Km 99 viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @info.negri, terlihat penumpang tersebut tergeletak di tengah jalan dengan luka parah di bagian kakinya.

Tampak pula, beberapa orang berada di dekat korban, namun masih belum berani mengambil tindakan sampai petugas datang.

Kanit PJR Tol Cipularang, Iptu Dadang Setiawan mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Senin (8/7/2024) pukul 11.10 WIB di Tol Cipularang KM 99.

"Identitas kendaraan Hino Bus dengan nomor polisi B 7494. Nama pengemudi Rusmana," ucap Dadang saat dihubungi, Selasa (9/7/2024).

Berdasarkan keterangan sopir dan kondektur, kata Dadang, penumpang bernama Sarah Mahdum yang merupakan warga Dusun Buahdua, Kabupaten Sumedang tersebut berangkat dari Terminal Leuwi Panjang menuju ke Bekasi.

"Tiba di TKP, itu teriak-teriak minta kantong plastik, katanya mau muntah. Ketika diambilkan kantong plastik, tiba-tiba korban itu lompat dari bus melalui buka pintu paksa," ungkapnya.