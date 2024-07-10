Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pelakunya Ditangkap, Begini Kronologi Penusukan yang Menewaskan Warga Kolaka di Pesta Pernikahan

Muh Rusli , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |00:50 WIB
Pelakunya Ditangkap, Begini Kronologi Penusukan yang Menewaskan Warga Kolaka di Pesta Pernikahan
Kapolres Kolaka, AKBP Moh Yusa Hadi (MPI/Rusli)
A
A
A

KOLAKA - Polisi menangkap pria berinisial F (41) terduga pelaku penikaman yang menewaskan warga bernama Undu (41) di sebuah pesta pernikahan di Dusun Ill Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kapolres Kolaka, AKBP Moh Yosa Hadi mengatakan bahwa Undu (41) yang merupakan warga Desa Huko-Huko ditikam pada Senin 8 Juli 2024 dini hari oleh F yang merupakan warga setempat. Undu saat itu datang untuk menyaksikan aksi joget diiringi musik.

"Kejadian penikaman berlangsung pada pukul 01.00 Wita di tempat pesta pada acara joget," kata Yosa Hadi, Selasa (9/7/2024)

 BACA JUGA:

Dijelaskan, kronologi bermula disaat Undu menarik tangan kerabat keluarga perempuannya inisial N agar menyudahi jogetnya. Namun tindakan itu ditegur oleh pria lainnya inisial S yang juga masih keluarga korban.

"Sebenarnya masih saling keluarga antara yang pesta dengan korban yakni istrinya baku saudara. Mohon maaf, dengan pelaku juga istrinya masih ada hubungan saudara hingga memang bukan orang lain," beber kapolres.

Kata dia, Undu yang tidak terimah ditegur pulang ke rumah mengambil sebilah parang dan bergegas ke tenda hajatan. Kericuhan tidak terhindarkan hingga korban alami luka tusukan.

"Pada bagian perut sebelah kanan oleh F menggunakan sebilah badik dengan panjang kurang lebih 15 cm dan lebar 3 mm," bebernya.

 BACA JUGA:

Undu yang alami luka serius segera dilarikan warga ke Puskesmas Pomalaa untuk mendapatkan pertolongan medis. Sayangnya, nyawa korban tidak tertolong akibat kehabisan darah.

"Terduga pelaku telah kami amankan berikut barang bukti sebilah badik. Ia dikenakan Pasal 351 Ayat (3) KUHP," terangnya.

