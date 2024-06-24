Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sebulan Buron, Pelaku Penikaman di Kolaka Diringkus Polisi

Muh Rusli , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |01:02 WIB
Sebulan Buron, Pelaku Penikaman di Kolaka Diringkus Polisi
Pelaku penikaman di Kolaka berhasil ditangkap (Foto: dok polisi)
A
A
A

 

KOLAKA - Seorang remaja warga Desa Huko-Huko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) inisial RP alias K (19) diringkus polisi pada Sabtu 22 Juni 2024 malam.

Ia merupakan buronan kasus penikaman yang terjadi di Taman Bunga, Pomalaa pada 19 Mei 2024 lalu.

Kasi Humas Polres Kolaka, Iptu Dwi Arif Setiawan menjelaskan, RP diringkus usai buron lebih dari sebulan lamanya. Dirinya dibekuk Tim Elang Anti Bandit 007 Satreskrim Polres Kolaka di Pomalaa tanpa perlawanan.

"Ia mengakui melakukan penikaman terhadap korbannya bernama Muh Mir menggunakan sebilah badik," ungkapnya, Minggu (23/6/2024).

Diterangkan, Muh Mir juga merupakan warga Kecamatan Pomalaa, asal Desa Dawi-Dawi. Kronologi kejadian bermula disaat adiknya inisial RM mengadu ke rekan-rekannya jika ia usai dipalak pelaku senilai Rp5.000.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174953/penusukan-fPwr_large.jpg
Ini Tampang ODGJ yang Tusuk 4 Orang di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174909/penusukan-ucK0_large.jpg
ODGJ Ngamuk, 4 Orang Ditusuk Karambit di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173780/penusukan-V7TP_large.jpg
Tragis, Pedagang LPG Tewas Ditusuk di Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/610/3161402/pembunuhan-e6Jy_large.jpg
Heboh! Siswa Kelas 4 SD Tikam Pria hingga Tewas, Leher Korban Ditusuk Pakai Gunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/338/3159008/viral-bG5Z_large.jpg
Kronologi Anggota TNI Ditusuk Secara Membabi Buta di Tempat Hiburan Malam, Nih Tampang Pelaku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147512/penembakan-Jd8f_large.jpg
Melawan saat Ditangkap, Polisi Tembak Pembunuh Pria di Pelelangan Ikan Muara Angke
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement