Takut Diamuk Massa, Sopir Truk yang Tewaskan 2 Wanita di Jambi Serahkan Diri ke Polisi

JAMBI - Seorang sopir truk yang menabrak dua perempuan pengendara sepeda motor hingga tewas di Jalan Kapten Pattimura, Kenali Besar, Alambarajo, Kota Jambi, pada Senin 8 Juli 2024 malam akhirnya menyerahkan diri ke polisi.

"Untuk sopirnya yang melarikan diri, tadi sudah menyerahkan diri ke kantor. Dia beralasan takut diamuk massa," kata Kasat Lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahman, Selasa (9/7/2024).

Dia menceritakan, kejadiannya pada Senin malam kemarin. Kejadian bermula pada saat sepeda motor Honda Vario BH 5037 QY dan truk Hino Fuso BH 8760 ZQ datang dari arah yang sama, yaitu datang dari arah Gapura Batas Kota hendak mengarah ke Simpang Rimbo.

