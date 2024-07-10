Dua Pemancing Tenggelam di Sungai Opak Bantul, Satu Orang Hilang

BANTUL - Dua orang pemancing tenggelam di Sungai Opak, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul pada Rabu (10/7/2024). Sementara, satu korban belum ditemukan hingga saat ini.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.30 WIB. bermula saat korban, yakni M Sangidun (33) dan Asnanda (31) warga Bantul datang ke Sungai Opak bersama dua orang temannya untuk memancing.

Kemudian, lanjut Jeffry, mereka langsung memancing di daerah muara Sungai Opak tersebut. Namun, 30 menit berselang, saksi yang juga teman korban mendengar suara teriakan minta tolong. Selanjutnya, petugas SAR yang saat itu ada di lokasi bergegas memberikan pertolongan darurat.

"Satu korban atas nama M Sangidun bisa diselamatkan, sementara untuk korban Asnanda terlepas dan hingga saat ini masih dalam pencarian," kata Jeffry, Rabu (10/7/2024).

Adapun, kata Jeffry, petugas SAR gabungan langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian korban yang hanyut. Sementara ini, pencarian difokuskan di daerah sekitar tempat korban pertama kali tenggelam.

(Awaludin)