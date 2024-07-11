Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pembukaan Roadshow Bus KPK, Mbak Ita : Pemberantasan Korupsi Tanggung Jawab Bersama

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |17:34 WIB
Pembukaan Roadshow Bus KPK, Mbak Ita : Pemberantasan Korupsi Tanggung Jawab Bersama
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana dan Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta saat menghadiri Pembukaan Roadshow Bus KPK di Pemprov Jateng, Kota Semarang, Kamis (11/7/2024) (Foto: Dok Pemko
A
A
A

Semarang-Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyatakan pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab seluruh masyarakat. Dia menekankan adanya penanaman habitus antikorupsi sejak dini dalam keluarga. Hal itu diungkapkan perempuan yang akrab disapa Mbak Ita saat memberikan sambutan Pembukaan Roadshow Bus KPK dan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi terkait Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (11/7/2024).

Mbak Ita mengatakan bahwa rangkaian Roadshow Bus KPK di Kota Semarang bukan sekadar seremonial. Melainkan wujud komitmen bersama untuk mencegah korupsi dan meningkatkan pelayanan publik yang bersih dan berintregitas.

"Ini meningkatkan kesadaran kita semua, tentunya nanti akan bersama anak-anak melihat Bus KPK ini bisa berjalan di Kota Semarang untuk berkeliling memberikan edukasi tentang pencegahan korupsi," katanya.

Menurutnya, pendidikan anti korupsi dapat dimulai dari rumah, dari sekolah, dan lingkungan masyarakat. Termasuk, dia mendorong KPK dapat mengintegrasikan pendidikan antikorupsi sampai kurikulum, hingga aktivitas belajar mengajar.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
