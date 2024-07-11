Gempa M7,0 di Tahuna Kepulauan Sangihe Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M7,0 yang terjadi di Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut), tidak berpotensi tsunami. Informasi gempa dilaporkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Adapun gempa terjadi Kamis (11/7/2024), pukul 09.13 WIB. BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 632 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 373 km Barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dengan titik koordinat 6.14 Lintang Utara dan 123.28 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag:7.0, 11-Jul-24 09:13:17 WIB, Lok:6.14 LU,123.28 BT (373 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT), Kedlmn:632 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Qur'anul Hidayat)