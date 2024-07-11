Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

18 Camat di Bojonegoro Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Mobil Siaga Desa

Dedi Mahdi , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |20:56 WIB
18 Camat di Bojonegoro Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Mobil Siaga Desa
Mobil Siaga Desa (foto: dok MPI)
A
A
A

BOJONEGORO - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, terus mengembangkan dugaan korupsi pengadaan sebanyak 386 mobil siaga desa.

Setelah memeriksa seluruh kepala desa yang menerima bantuan hibah tersebut, kali ini tim penyidik Kejari fokus pada pemeriksaan camat.

Kasi Pidana Khusus Kejari Bojonegoro Aditia Sulaeman mengatakan, jika sampai saat ini ada 18 camat yang telah dimintai keterangan.

"Hari ini ada 10 camat yang kita periksa," jelasnya, Kamis (11/7/2024).

Selain 10 Camat tersebut, sebelumnya penyidik juga telah memanggil 8 Camat Pada hari Rabu 10 Juli 2024 kemarin.

Sementara, saat ditanya terkait materi apa aja yang diperiksakan atau ditanyakan kepada camat, kasi pidsus tidak bisa menyampaikan karena terkait materi penyidikan.

"Pokoknya banyaklah yang kita tanyakan," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3175991//sejarah-AykH_large.jpg
Misteri Jembatan Kaliketek Bojonegoro, Tempat Pembuangan Mayat Anggota PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/625/3158953//scope_dishub_curi-0vJ7_large.jpg
Terlalu! Pegawai Dishub Curi Uang di Kotak Amal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/627/3147727//scope_suami-Yi6h_large.jpg
Murka, Suami Rusak Mobil Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/519/3122921//banjir_bandang_di_bojonegoro-MWGE_large.JPG
Banjir Bandang Melanda 7 Desa di Bojonegoro, 1 Warga Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/519/3120863//ilustrasi-4IsK_large.jpg
2 Pelajar di Bojonegoro Meninggal Dunia Setelah Tenggelam di Sungai saat Mancing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/519/3118396//ilustrasi-GieA_large.JPG
Diduga Tersambar Petir, Petani di Bojonegoro Ditemukan Meninggal dengan Luka Bakar di Sawah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement