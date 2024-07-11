18 Camat di Bojonegoro Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Mobil Siaga Desa

BOJONEGORO - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, terus mengembangkan dugaan korupsi pengadaan sebanyak 386 mobil siaga desa.

Setelah memeriksa seluruh kepala desa yang menerima bantuan hibah tersebut, kali ini tim penyidik Kejari fokus pada pemeriksaan camat.

BACA JUGA: 280 Kades di Bojonegoro Diperiksa Kejari Terkait Dugaan Korupsi Mobil Siaga Desa

Kasi Pidana Khusus Kejari Bojonegoro Aditia Sulaeman mengatakan, jika sampai saat ini ada 18 camat yang telah dimintai keterangan.

"Hari ini ada 10 camat yang kita periksa," jelasnya, Kamis (11/7/2024).

Selain 10 Camat tersebut, sebelumnya penyidik juga telah memanggil 8 Camat Pada hari Rabu 10 Juli 2024 kemarin.

BACA JUGA: Kepala Bappeda dan 22 Kades di Bojonegoro Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Mobil Siaga Desa

Sementara, saat ditanya terkait materi apa aja yang diperiksakan atau ditanyakan kepada camat, kasi pidsus tidak bisa menyampaikan karena terkait materi penyidikan.

"Pokoknya banyaklah yang kita tanyakan," pungkasnya.