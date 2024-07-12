BANJAR - Jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, diduga akibat mabuk kecubung terus bertambah setiap harinya.
Berikut sejumlah faktanya:
1. Dua Orang Meninggal
Tercatat, saat ini sudah ada 44 pasien yang dirawat, dua di antaranya bahkan meninggal dunia. Pasien yang rata-rata adalah remaja tersebut mengalami halusinasi dengan kondisi yang sangat lemah. Bahkan pasien yang meninggal dunia sebanyak dua orang diduga mereka sebelumnya mengkonsumsi buah kecubung.
2. Berasal dari Berbagai Daerah