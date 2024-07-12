Sederet Fakta 44 Orang Masuk RSJ Gegara Mabuk Kecubung, Kondisinya Memprihatinkan

BANJAR - Jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, diduga akibat mabuk kecubung terus bertambah setiap harinya.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Dua Orang Meninggal

Tercatat, saat ini sudah ada 44 pasien yang dirawat, dua di antaranya bahkan meninggal dunia. Pasien yang rata-rata adalah remaja tersebut mengalami halusinasi dengan kondisi yang sangat lemah. Bahkan pasien yang meninggal dunia sebanyak dua orang diduga mereka sebelumnya mengkonsumsi buah kecubung.

2. Berasal dari Berbagai Daerah