Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sederet Fakta 44 Orang Masuk RSJ Gegara Mabuk Kecubung, Kondisinya Memprihatinkan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |06:04 WIB
Sederet Fakta 44 Orang Masuk RSJ Gegara Mabuk Kecubung, Kondisinya Memprihatinkan
Plt Dirut RSJ Sambang Lihum, Yuddy R. (Foto: Sairi)
A
A
A

BANJAR - Jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, diduga akibat mabuk kecubung terus bertambah setiap harinya.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Dua Orang Meninggal

Tercatat, saat ini sudah ada 44 pasien yang dirawat, dua di antaranya bahkan meninggal dunia. Pasien yang rata-rata adalah remaja tersebut mengalami halusinasi dengan kondisi yang sangat lemah. Bahkan pasien yang meninggal dunia sebanyak dua orang diduga mereka sebelumnya mengkonsumsi buah kecubung.

 BACA JUGA:

2. Berasal dari Berbagai Daerah

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/482/3175036//penumpang_pesawat-7oKf_large.jpg
5 Tips Mencegah Mabuk Udara di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/340/3124571//pulang_mabuk_pria_di_serang_cabuli_adik_ipar_masih_di_bawah_umur-QNm5_large.jpg
Pulang Mabuk, Pria di Serang Cabuli Adik Ipar Masih di Bawah Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/519/3117790//pemuda_mabuk_curi_telur-Qd9m_large.JPG
Parah! Sekelompok Pemuda Mabuk Curi Ratusan Telur, Ngakunya Iseng Doang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/608/3109198//kasus_penusukan-Ei7O_large.jpg
Kesal Diejek Pemabuk, Pria Ini Bunuh Temannya saat Acara Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/626/3100802//mobil_terbalik-SC7s_large.jpg
Minibus Tabrak Separator Busway, Pelaku Diduga Mabuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement