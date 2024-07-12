Anwar Hafid Teladani Pemimpin Terdahulu Totalitas Berjuang Demi Rakyat

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Cagub) Anwar Hafid menunjukkan penghormatan tinggi kepada para mantan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng).

Anwar Hafid memuji dedikasi dan kontribusi gubernur terdahulu dalam membangun fondasi kokoh bagi masa depan yang gemilang bagi provinsi Sulteng.

"Sulawesi Tengah ini maju karena ada mantan-mantan gubernur pemberani. Dari mulai gubernur pertama hingga Pak Rusdy Mastura termasuk ayahnya Ibu Reny," ungkap Anwar Hafid dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024).

Aktualisasi Anwar dalam meneladani pendahulunya terwujud dalam program yang terinspirasi dari langkah-langkah Gubernur terdahulu, HA Azis Lamadjido. HA Azis dikenal melalui program Gerbosbangdesa (Gerakan Terobosan Pembangunan Desa) yang berhasil mengangkat ekonomi dan meningkatkan sumber daya manusia di pedesaan.

Berkat programnya itu, HA Aziz berhasil mengangkat ekonomi masyarakat, mengejar berbagai ketertinggalan, dan terutama meningkatkan sumber daya manusia masyarakat pedesaan.

Anwar Hafid kini memperbarui Gerbangdesa dengan mendorong perusahaan industri besar untuk mendukung Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), memungkinkan UMKM untuk tumbuh dan meningkatkan pendapatan.