Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi Lagi, Warga Dilarang Mendekat Radius 3 Km

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi, Jumat (12/7/2024) sekitar pukul 10.09 Wita. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan erupsi ini meluncurkan abu vulkanik setinggi 700 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki pada hari Jumat, 12 Juli 2024, pukul 10:09 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 700 m di atas puncak (± 2284 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Emanuel Rofinus Bere dalam keterangannya.

BACA JUGA:

Rofinus melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung di gunung api setinggi 1.584 MDPL tersebut.