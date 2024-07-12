Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Asyik Main Judi Domino di Pinggir Jalan, Empat Pemuda Ditangkap Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |17:35 WIB
Asyik Main Judi Domino di Pinggir Jalan, Empat Pemuda Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
BANDARLAMPUNG - Empat pemuda ditangkap polisi karena kedapatan tengah asyik bermain judi kartu domino di Jalan Soekarno Hatta, Way Dadi Baru, Kamis (11/7/2024) malam.

Adapun keempat pelaku yakni KA (22) warga Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, ZT (27) warga Desa Jatimulyo, Lampung Selatan, DA (23) warga Kelurahan Way Dadi, Sukarame dan AD (32) warga Labuhan Ratu.

Kapolsek Sukarame, Kompol M. Rohmawan mengatakan, penangkapan keempatnya berawal dari informasi warga sekitar yang resah dengan aktivitas permainan judi di lokasi tersebut.

"Benar, kemarin kita amankan 4 orang berikut barang bukti, sudah kita lakukan pemeriksaan dan terhadap keempatnya sudah dilakukan penahanan," ujar Rohmawan saat dikonfirmasi, Jumat (12/7/2024).

Rohmawan menuturkan, saat dilakukan pemeriksaan, keempat pelaku mengaku baru 2 kali melakukan permainan judi menggunakan kartu domino di lokasi tersebut.

Telusuri berita news lainnya
