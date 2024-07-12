Pilkada 2024, Bupati Petahana Mansyur Hidayat Unggul di Survei Pilbub Pemalang

JAKARTA - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei mengenai elektabilitas hingga tingkat kepuasan calon untuk Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 2024. Secara top of mind, pilihan nama-nama bakal calon bupati muncul spontanitas dari sebanyak 1.680 responden.

Ketika ditanyakan tokoh mana yang menjadi pilihan para responden sebagai bupati pemalang jika pilkada digelar saat ini. Hasilnya pertama Mansyur Hidayat (39,4%), kedua Anom Widiyantoro (19,3%), dan ketiga Iskandar Ali Syahbana (14,2%).

“Kemudian, posisi 4 Agus Sukoco (8,1%), 5. Slamet Efendi (4,2%), 6 Eka Prasetya Wardoyo (3,2), dan 7 Dede Indra Permana (2,2%). Di posisi 8 Noor Rosadi (1,7%), 9 Budi Raharjo(1,5%), 10. H. Rois Faisal(1,1%), 11 Drs. Martono(1,0%), serta tidak memilih sebanyak 4,1%," ucap Direktur Eksekutive LKPI Togu Lubis, dikutip Jumat (12/7/2024).

Togu menjelaskan, survei dilakukan pada periode 28 Juni-7 Juli 2024 dengan melibatkan 1.680 responden dari populasi DPT Pemilu 2024 berjumlah 1.146.587 jiwa dan tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Pemalang. Teknik sampling dan teknik pengumpulan data multistage random sampling digunakan dalam survei ini. Margin of error diklaim lebih kurang 2,39 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei ini juga disodorkan tiga nama calon bupati Pemalang yang dinilai memiliki elektabilitas tinggi kepada responden. Tiga nama tersebut adalah petahana Bupati Pemalang Mansyur Hidayat, Anom Widiyantoro, dan Iskandar Ali Syahbana. Dalam survei tersebut, responden ditanya 'Jika hari ini dilaksanakan pemilihan Bupati Pemalang, Bapak/Ibu akan memilih siapa dari nama-nama berikut ini?

Hasilnya, bupati petahana, Mansyur Hidayat meraih elektabilitas tertinggi pada simulasi tiga nama bakal calon bupati Pemalang dengan angka keterpilihan 44,8%. Sementara di urutan kedua Anom Widiyantoro angka keterpilihan 27,3%, Iskandar Ali Syahbana 20,3%, dan tidak memilih 7,6%.

Sementara dalam uji simulasi head to head antara Mansyur Hidayat dengan Anom Widiyanto, hasil survei menunjukan Elektabilitas Mansyur Hidayat di angka 58,7% sedangkan Anom Widiyantoro di angka 34,7%, dan tidak memilih 6,6%

Adapun pada uji simulasi head to head antara Mansyur Hidayat dengan Iskandar Ali Syahbana hasil survei menunjukkan tingkat elektabilitas Mansyur Hidayat mencapai angka 64,3 persen, Iskandar Ali Syahbana 23,1% dan tidak memilih 12,6%

Tingginya tingkat keterpilihan petahana Bupati Pemalang salah satunya dipengaruhi kinerjanya. Selama ini diketahui masyarajat bertugas tanpa memiliki wakil bupati, tetapi mampu berkerja baik dalam menjalankan program-programnya.