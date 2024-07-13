Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diikuti 10 Ribu Pelari, Ini Rekayasa Lalu Lintas Riau Bhayangkara Run

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |09:38 WIB
Diikuti 10 Ribu Pelari, Ini Rekayasa Lalu Lintas Riau Bhayangkara Run
Anggota Satlantas Polresta Riau saat apel Riau Bhayangkara Run (foto: MPI/Banda)
A
A
A

PEKANBARU - Pihak kepolisian memberlakukan melakukan rekasa sejumlah lalu lintas dalam kegiatan event Riau Bhayangkara Run. Dimana nantinya sejumlah akses jalan di sejumlah jalan akan ditutup karena akan digunakan untuk 10 ribu pelari.

"Untuk itu kita mohon maaf kepada masyarakat karena ada rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan ini," kata Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa, Sabtu (13/7/2024).

Rekayasa lalu lintas sendiri akan dilakukan dari Satlantas Polda Riau, dan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau. Event kegiatan Bhayangkara akan dipusatkan di sekitaran Jalan Jendral Sudirman, Gajah Mada hingga ke Rumbai.

"Kita tetap melakukan pelayanan kendaraan melalui jalur alternatif," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Riau, Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat mengatakan, untuk pengalihan arus lalu lintas, yakni kendaraan yang datang dari arah utara (Rumbai Pesisir) menuju arah Jalan Jenderal Sudirman (bandara) dapat melalui Jalan Sekolah, terus ke Jalan Yos Sudarso, Jalan Riau, masuk ke Jalan Soekarno Hatta atau ke Jalan Ahmad Yani.

Kemudian, kendaraan dari arah barat (Jalan Juanda) yang akan menuju arah timur, dapat berputar di u-turn bawah Jembatan Siak IV, masuk ke Jalan Jenderal Sudirman, terus ke Jalan Tanjung Datuk atau ke Jalan Setia Budi.

"Sementara kendaraan yang datang dari arah barat (Jalan Juanda) yang akan menuju ke Bandara Sultan Syarif Kasim II, dapat melalui Jalan Riau, masuk ke Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Arifin Ahmad,"tukasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/340/3160551//direktur_reskrimum_polda_riau_kombes_asep_darmawan-VoXt_large.jpg
Polda Riau Gagalkan Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/340/3160209//tambang-VK6U_large.jpg
Gempur Tambang Ilegal, Polda Riau Musnahkan 24 Rakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/340/3159009//polda_riau_bongkar_praktik_beras_oplosan-6vwZ_large.jpeg
Polda Riau Bongkar Praktik Beras Oplosan, Kejati: Pelaku Terancam Hukuman Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158593//karhutla-TM4F_large.jpg
Polda Riau Tetapkan 51 Tersangka Kasus Karhutla, 296 Hektare Lahan Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/340/3158279//kapolda_riau_irjen_herry_heryawan-kW3p_large.jpg
Bongkar Mafia Beras! Polda Riau Ungkap Kasus Beras Oplosan Bermerek, 9 Ton Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/340/3150391//judi_online-xJ3I_large.jpg
Bongkar Judi Online Higgs Domino, Polisi Tangkap 12 Pelaku dan Sita Ratusan Komputer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement