Diikuti 10 Ribu Pelari, Ini Rekayasa Lalu Lintas Riau Bhayangkara Run

PEKANBARU - Pihak kepolisian memberlakukan melakukan rekasa sejumlah lalu lintas dalam kegiatan event Riau Bhayangkara Run. Dimana nantinya sejumlah akses jalan di sejumlah jalan akan ditutup karena akan digunakan untuk 10 ribu pelari.

"Untuk itu kita mohon maaf kepada masyarakat karena ada rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan ini," kata Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa, Sabtu (13/7/2024).

Rekayasa lalu lintas sendiri akan dilakukan dari Satlantas Polda Riau, dan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau. Event kegiatan Bhayangkara akan dipusatkan di sekitaran Jalan Jendral Sudirman, Gajah Mada hingga ke Rumbai.

"Kita tetap melakukan pelayanan kendaraan melalui jalur alternatif," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Riau, Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat mengatakan, untuk pengalihan arus lalu lintas, yakni kendaraan yang datang dari arah utara (Rumbai Pesisir) menuju arah Jalan Jenderal Sudirman (bandara) dapat melalui Jalan Sekolah, terus ke Jalan Yos Sudarso, Jalan Riau, masuk ke Jalan Soekarno Hatta atau ke Jalan Ahmad Yani.

Kemudian, kendaraan dari arah barat (Jalan Juanda) yang akan menuju arah timur, dapat berputar di u-turn bawah Jembatan Siak IV, masuk ke Jalan Jenderal Sudirman, terus ke Jalan Tanjung Datuk atau ke Jalan Setia Budi.

"Sementara kendaraan yang datang dari arah barat (Jalan Juanda) yang akan menuju ke Bandara Sultan Syarif Kasim II, dapat melalui Jalan Riau, masuk ke Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Arifin Ahmad,"tukasnya.