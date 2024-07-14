Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Cegah Peretasan, Polri Gandeng BSSN di Tes Akademik Seleksi Akpol

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |12:53 WIB
Cegah Peretasan, Polri Gandeng BSSN di Tes Akademik Seleksi Akpol
BSSN cek keamanan sistem CAT seleksi Akpol. (Foto: SSDM Polri)
A
A
A

SEMARANG - Polri menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Computer Assisted Test (CAT) Akademik dan Asesmen Mental Ideologi tingkat Pusat Seleksi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol), Minggu (14/7/2024).

Lokasi tes di Kampus Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Kota Semarang. Tes sudah berlangsung sejak pagi.

"Kami pastikan jaringan yang digunakan aman, tidak ada (ancaman) malware atau file yang mungkin berbahaya di komputernya," kata Pengawas BSSN, Saleh, di lokasi.

Pihaknya, sebut Saleh, CAT ini dipastikan aman dan tidak ada kendala dalam penggunaan perangkat untuk mengunggah soal. Pun aplikasi yang memungkinkan digunakan untuk remot alias kendali jarak jauh, juga tidak ada.

"Ini untuk memastikan nihil upaya kecurangan dan peretasan jelang tes berlangsung," lanjutnya.

Sebelum tes digelar, para pengawas memastikan kotak penyimpanan hardware masih tersegel. Pengecekan segala perangkat yang berkaitan juga dilakukan, termasuk dipastikan bisa untuk mengunggah soal.

Pengawas eksternal dari LSM Kelompok Pelayanan Sosial, Bastian Bagus Laksono, mengatakan indikasi kecurangan tidak bisa dilakukan karena tiga kunci dari kotak berisi soal itu sudah aman. 

"Sejauh ini pengamanan sudah berjalan baik di mana dalam kotak itu ada tiga kunci dari kita eksternal bawa satu, terus dari pihak internal bawa satu, sekretariat bawa satu, jadi untuk indikasi kecurangan tidak bisa," tegas Bastian.

