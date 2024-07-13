492 Calon Taruna Taruni Akpol Gladi Bersih Tes CAT Akademik di Kampus Udinus Semarang

SEMARANG – Sebanyak 492 calon Taruna – Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) mengikuti gladi bersih tahapan tes akademik dan tes asesmen mental ideologi tingkat pusat, Sabtu (13/7/2024).

Lokasinya di Gedung D Kampus Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), tak jauh dari Tugumuda Kota Semarang.

“Kami gladikan, pembagian kelas, pengecekan alat komputer,” ungkap Kepala Tim CAT Akademik Seleksi Tingkat Pusat dari Biro Pengendalian Personel Staf SDM Polri Kombes Pol Yudhianto Adhi Nugroho, pada keterangan tertulisnya.

Mereka mengikuti gladi agar memahami seluruh proses tes dengan metode Computer Assisted Test (CAT). Semua peserta, diharapkan makin siap mengikuti tes sehingga tahapannya bisa tertib dan fokus.

“Tes dijadwalkan berlangsung besok (Minggu 14 Juli 2024), gladi untuk antisipasi kendala yang mungkin muncul, sehingga lancar tahapannya,” lanjut Kombes Yudhi.