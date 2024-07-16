Viral Bule di Bali Tabrak Warga Diamuk Massa

DENPASAR - Seorang bule diamuk warga setelah melakukan tabrak lari di kawasan Sanur. Kini, warga asing tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif petugas Satlantas Polresta Denpasar.

Peristiwa tabrak lari ini terjadi pada Kamis pekan lalu. Video yang direkam warga dan beredar luas di media sosial menggambarkan saat sejumlah warga berusaha mengejar mobil pelaku.

BACA JUGA: Kebakaran Hebat Melahap Kantor Pemkab OKU Sumsel

Berdasarkan laporan petugas dan keterangan saksi di lokasi menyebutkan, TJS (40) berkewarganegaraan Inggris. Saat kejadian sekitar pukul 21.00 Wita datang dari arah Kuta menuju Sanur.

Saat di TKP, pelaku memutar arah di depan embung Sanur. Kemudian pelaku menabrak 3 korban, yaitu dua pengendara sepeda motor dan satu mobil.

BACA JUGA: Pendaftar Capim KPK dari Beragam Latar Belakang Profesi

Pelaku TJS usai menabrak para korban langsung melarikan diri hingga berhasil diamankan warga di Suwung Batan Kendal, Sesetan.

Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Bali, Kompol Adi Soelistyo mengatakan, pelaku yang tinggal di Jalan Batur Sari Sanur Kauh ini saat kejadian mengendarai mobil HRV nopol DK 1757 ACN dan diduga dalam kondisi mabuk.

Sementara para korban langsung mendapatkan perawatan medis di RS Bali Mandara. Kejadian laka lantas tersebut sudah ditandatangani oleh Unit Laka Lantas Polresta Denpasar.

(Arief Setyadi )