Gibran Akan Mundur dari Walkot Solo, Ini Pesannya ke Wakil Wali Kota

SOLO – Gibran Rakabuming Raka bakal mengundurkan diri dari Wali Kota Solo menjelang pelantikan sebagai Wakil Presiden pada Oktober 2024. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengaku telah berkomunikasi dengan Gibran terkait rencana pengunduran diri putra sulung Presiden Jokowi itu.

Teguh mengaku bahwa Gibran sudah menitipkan beberapa pesan kepada dirinya jika resmi mundur dari jabatan wali kota.

“Iya sudah komunikasi (pengunduran diri). Beliau menyampaikan biasa. ‘Pak wakil ini dengan pengunduran diri saya berarti sisanya pak wakil yang memimpin nanti’. Ada beberapa yang dititipkan,” kata Tegu Prakosa di Solo, Jawa Tengah, Selasa (16/7/2024).

