Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gibran Akan Mundur dari Walkot Solo, Ini Pesannya ke Wakil Wali Kota

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |14:44 WIB
Gibran Akan Mundur dari Walkot Solo, Ini Pesannya ke Wakil Wali Kota
Gibran Rakabuming Raka (Foto: MPI/August)
A
A
A

SOLO – Gibran Rakabuming Raka bakal mengundurkan diri dari Wali Kota Solo menjelang pelantikan sebagai Wakil Presiden pada Oktober 2024. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengaku telah berkomunikasi dengan Gibran terkait rencana pengunduran diri putra sulung Presiden Jokowi itu.

Teguh mengaku bahwa Gibran sudah menitipkan beberapa pesan kepada dirinya jika resmi mundur dari jabatan wali kota.

“Iya sudah komunikasi (pengunduran diri). Beliau menyampaikan biasa. ‘Pak wakil ini dengan pengunduran diri saya berarti sisanya pak wakil yang memimpin nanti’. Ada beberapa yang dititipkan,” kata Tegu Prakosa di Solo, Jawa Tengah, Selasa (16/7/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145104/prabowo-rMZT_large.jpg
Prabowo - Gibran Sholat Idul Adha 1446 H di Masjid Istiqlal Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/337/3119478/perlindungan_perempuan_dan_anak-IDyJ_large.jpg
Kawal Asta Cita Prabowo, Kemen PPPA Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/337/3112780/morning_zone-ydhr_large.jpg
Saksikan Morning Zone, Kebijakan Efisiensi Anggaran Paket Hemat ala Prabowo, Rabu 12 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/337/3109495/krisis_pupuk-NnOR_large.jpg
Rawan Krisis Pupuk, Efek Dominonya Bisa Menyasar Program Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/337/3107640/prabowo_dan_gibran-TYS8_large.jpg
100 Hari Prabowo-Gibran, LSI Denny JA: Makan Bergizi Gratis Jadi Program Paling Positif 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/337/3106259/prabowo_subianto-PB7Y_large.jpg
Komunikasi Efektif Berperan Kerek Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement