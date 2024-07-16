Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Menelusuri Keberadaan Ayah Eki Iptu Rudiana di Majalengka

Moh. Zeni Johadi , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |02:01 WIB
Menelusuri Keberadaan Ayah Eki Iptu Rudiana di Majalengka
Pihak desa bantah keberadaan Iptu Rudiana (Foto: M Zeni Johadi)
A
A
A

MAJALENGKA - Iptu Rudiana, ayah almarhum Muhamad Eki Rudiana yang disebut-sebut berada di Majalengka, Jawa Barat dibantah pihak desa setempat, pada Senin (15/7/2024). Sebab, yang berada di wilayah tersebut hanya sebatas pemakaman keluarga.

Iptu Rudiana dikabarkan menghilang setelah Pegi Setiawan bebas dari penjara. Rudiana yang merupakan Kapolsek Kapetakan, Cirebon, akhir-akhir ini dilaporkan sulit untuk ditemui.

Beranjak ke Majalengka, ternyata hanya terdapat area pemakaman keluarga Raden Wahyu, kakeknya almarhum Eki yang tewas karena pembunuhan di Cirebon pada 2016 silam itu. Sementara Rudiana, ayah Eki tidak berada di Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka.

Kepala Desa Sutawangi Dede Sudana menjelaskan keberadaan keluarga Rudiana saat ini tidak ada di wilayahnya. Keluarga dari mertuanya Rudiana, Raden Wahyu hanya memiliki area pemakaman keluarga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/525/3050744/pembunuhan-83tB_large.jpg
Saksi Arfan Ungkap Keberadaan Sudirman di Malam Terbunuhnya Vina dan Eky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/337/3048197/saka_tatal-OkPl_large.jpg
Hari Ini, Saka Tatal Diperiksa Mabes Polri soal Kesaksian Palsu Aep dan Dede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046781/pembunuhan-o2zj_large.jpg
Saka Tatal Sumpah Pocong, MUI: Kearifan Lokal yang Ada sejak Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/525/3046683/saka_tatal-gj31_large.jpg
Keluarga Semakin Yakin Saka Tatal Tak Terlibat Bunuh Vina-Eky Usai Sumpah Pocong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046653/saka_tatal-DGTC_large.jpg
Detik-Detik Saka Tatal Sumpah Pocong Disaksikan Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/525/3043888/pembunuhan-ZsvI_large.jpg
Kantongi Bukti Baru, Rivaldi Terpidana Kasus Vina Cirebon Siap Ajukan PK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement