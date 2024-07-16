Menelusuri Keberadaan Ayah Eki Iptu Rudiana di Majalengka

MAJALENGKA - Iptu Rudiana, ayah almarhum Muhamad Eki Rudiana yang disebut-sebut berada di Majalengka, Jawa Barat dibantah pihak desa setempat, pada Senin (15/7/2024). Sebab, yang berada di wilayah tersebut hanya sebatas pemakaman keluarga.

Iptu Rudiana dikabarkan menghilang setelah Pegi Setiawan bebas dari penjara. Rudiana yang merupakan Kapolsek Kapetakan, Cirebon, akhir-akhir ini dilaporkan sulit untuk ditemui.

Beranjak ke Majalengka, ternyata hanya terdapat area pemakaman keluarga Raden Wahyu, kakeknya almarhum Eki yang tewas karena pembunuhan di Cirebon pada 2016 silam itu. Sementara Rudiana, ayah Eki tidak berada di Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka.

Kepala Desa Sutawangi Dede Sudana menjelaskan keberadaan keluarga Rudiana saat ini tidak ada di wilayahnya. Keluarga dari mertuanya Rudiana, Raden Wahyu hanya memiliki area pemakaman keluarga.