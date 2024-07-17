Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gedung Putih Melacak Ancaman Iran Terhadap Donald Trump Selama Bertahun-tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |08:31 WIB
Gedung Putih Melacak Ancaman Iran Terhadap Donald Trump Selama Bertahun-tahun
Gedung Putih melacak ancaman Iran terhadap Donald Trump selama bertahun-tahun (Foto: NDTV)
A
A
A

NEW YORK - Adrienne Watson, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Amerika Serikat (AS), mengatakan bahwa para pejabat keamanan AS telah melacak ancaman Iran terhadap mantan Presiden AS Donald Trump selama bertahun-tahun.

Ancaman-ancaman ini muncul dari keinginan Iran untuk membalas dendam atas pembunuhan dengan serangan pesawat tak berawak terhadap Qassim Soleimani, komandan pasukan Quds Iran, di Irak pada tahun 2020.

“Kami menganggap ini sebagai masalah keamanan nasional dan dalam negeri sebagai prioritas tertinggi,” terangnya.

Namun dia menegaskan kembali bahwa penyelidikan belum mengidentifikasi hubungan antara Crooks dan ‘kaki tangan atau konspirator mana pun, baik asing maupun dalam negeri.

Pada tahun 2022, Departemen Kehakiman mengumumkan tuntutan pidana terhadap seorang anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, dengan tuduhan bahwa dia mengatur rencana untuk membunuh Bolton.

Jaksa mengatakan rencana itu kemungkinan sebagai pembalasan atas pembunuhan Soleimani.

Sementara itu, misi Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut laporan itu tidak berdasar dan jahat, serta menambahkan bahwa Trump adalah penjahat yang harus dituntut dan dihukum di pengadilan.

Anthony Guglielmi, juru bicara Dinas Rahasia AS, mengatakan pihaknya dan badan-badan lainnya terus-menerus menerima informasi potensi ancaman baru dan mengambil tindakan untuk menyesuaikan sumber daya, sesuai kebutuhan.

“Kami tidak dapat mengomentari ancaman spesifik apa pun, selain mengatakan bahwa Dinas Rahasia menanggapi ancaman dengan serius dan merespons dengan tepat,” ujarnya.

Tim kampanye Trump mengatakan mereka tidak mengomentari masalah keamanan dan merujuk pertanyaan BBC ke Dinas Rahasia.

