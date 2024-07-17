5 Fakta Pasien Meninggal Tak Dapat Ruang IGD, Bupati Gowa Ngamuk

GOWA – Viral di media sosial seorang pasien meninggal dunia di depan IGD Rumah Sakit Umum di Gowa, Sulawesi Selatan.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Menunggu 1 Jam

Pasien yang sudah dalam kondisi kritis dengan tingkat kesadaran (GCS) tiga ini meninggal setelah menunggu hampir satu jam di depan IGD Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

2. Pasien Meninggal di Ambulance

Rekaman video amatir yang diambil oleh keluarga pasien memperlihatkan saat nenek Nia (66) pasien rujukan dari Puskesmas Parang Loe, meninggal dunia di dalam mobil ambulans.

3. Bupati Gowa Ngamuk

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan yang melihat video viral tersebut langsung melakukan sidak dan memarahi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa.

”Kita melihat pemberitaan di media ada pasien meninggal karena tak dirawat. Ternyata tingkat kesadaran pasien sudah sangat rendah dan disini juga sudah penuh,” ujar Adnan di lokasi, Senin (15/7/2024).