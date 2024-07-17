Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Pasien Meninggal Tak Dapat Ruang IGD, Bupati Gowa Ngamuk

Bugma , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |06:29 WIB
5 Fakta Pasien Meninggal Tak Dapat Ruang IGD, Bupati Gowa <i>Ngamuk</i>
A
A
A

GOWA – Viral di media sosial seorang pasien meninggal dunia di depan IGD Rumah Sakit Umum di Gowa, Sulawesi Selatan.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Menunggu 1 Jam

Pasien yang sudah dalam kondisi kritis dengan tingkat kesadaran (GCS) tiga ini meninggal setelah menunggu hampir satu jam di depan IGD Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

2. Pasien Meninggal di Ambulance

Rekaman video amatir yang diambil oleh keluarga pasien memperlihatkan saat nenek Nia (66) pasien rujukan dari Puskesmas Parang Loe, meninggal dunia di dalam mobil ambulans.

3. Bupati Gowa Ngamuk

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan yang melihat video viral tersebut langsung melakukan sidak dan memarahi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa.

”Kita melihat pemberitaan di media ada pasien meninggal karena tak dirawat. Ternyata tingkat kesadaran pasien sudah sangat rendah dan disini juga sudah penuh,” ujar Adnan di lokasi, Senin (15/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179122//viral_melahirkan-9IUc_large.jpg
Viral, Perjuangan Ibu Mau Melahirkan Ditandu Warga Menyusuri Jalan Setapak di Perbukitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/612/3178959//viral-DjNB_large.jpg
Viral Istri Diceraikan dan Diusir Usai Suami Lolos P3K, Shella Saukia Beri Uang Bergepok-gepok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179109//viral-tHsA_large.jpg
Mobil SUV Ford Nyebur ke Kali Sekretaris di Jakbar Usai Serempet Calya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179092//prabowo-qBQI_large.jpg
Menyentuh Hati! Prabowo Terharu Baca Surat dari Siswa Sekolah Rakyat di Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179052//viral-TXGf_large.jpg
Dihina Pakai Meme di Medsos, Bahlil: Manusia Tidak Boleh Lebihi Kodrat Ilahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/65/3179012//shin_tae_yong_pssi-GAbo_large.jpg
Erick Thohir Minta Publik Move On dari STY, Ini Latar Belakang Pendidikan Shin Tae-Yong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement