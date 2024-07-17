Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gempa Wonosobo M3,6, Terasa di Dieng hingga Temanggung

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |00:00 WIB
Gempa Wonosobo M3,6, Terasa di Dieng hingga Temanggung
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan M3,6 (sebelumnya dilaporkan BMKG berkekuatan M3,7) mengguncang Wonosobo, Jawa Tengah (Jateng), pukul 22.57 WIB, Selasa (16/7/2024).

BMKG merinci, lokasi gempa di 7.21 LS, 109.91 BT atau 17 Km Timur Laut Wonosobo, Jateng. Adapun kedalaman gempa 20 Km.

Dempa Dirasakan (MMI) III Wonosobo, III Dieng, III Batang, III Kendal, III Temanggung

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Wonosobo gempa
