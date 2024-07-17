Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Survei Pilgub Jateng: Elektabilitas Kaesang-Witjaksono Teratas

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |22:40 WIB
Survei Pilgub Jateng: Elektabilitas Kaesang-Witjaksono Teratas
Kaesang Pangarep. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dan pengusaha asal Kabupaten Pati, Witjaksono menempati urutan teratas survei calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng) 2024. Survei dilakukan oleh Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPMM) 5-14 Juni 2024, dengan mewawancarai 1.200 responden melalui telepon.

"Hasil temuan survei LPMM terkait nama Cagub Jawa Tengah sudah mengkerucut ke 4 nama yakni Kaesang Pangarep mendapat dukungan 17,4%, kemudian Sudaryono 16,8% disusul Ahmad Lutfie (16,1%) dan Hendrar Prihadi(15,8%) sedangkan tokoh lainya dibawah 5%," kata Direktur Eksekutif LPMM, Alamsyah Wijaya dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Dari hasil survei dengan simulasi top of mind, lanjutnya, elektabilitas pengusaha asal Kabupaten Pati, Witjaksono berada di urutan pertama sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah. Berikut tingkat elektabilitas tokoh yang disebut oleh responden ketika diminta memilih cawagub Jateng:

1. Witjaksono (29,1%)

2. Taj Yasin (18,8%)

3. Sri Mulyani (10,2%)

4. Yusuf Chudlori(8,2%)

5. Umi Azizah(6,3%)

6. Dico Ganinduto(4,9%)

7. Raffi Ahmad (3,7%)

8. Heru Sudjarmoko(3,3%)

9. Riyanta(2,8%)

10. Casytha Arriwi (2,3%)

Belum memberikan pilihan 10,4%

Menurutnya, tingginya tingkat keterpilihan Witjaksono memiliki hubungan yang signifikan dengan kriteria dan latar belakang kepala daerah Jawa Tengah yang diinginkan masyarakat Jawa Tengah. Di mana sebanyak 33,7% responden ingin berlatar belakang pengusaha atau wiraswasta seperti Jokowi, sebanyak kalangan pemimpin agama 17,1%, kemudian politisi 10,1%, kalangan Kampus 7,3% dan TNI-Polri-ASN 20,2 %, selebihnya 11,6%

Ia pun mencoba mensimulasikan pasangan Hendrar Prihadi-Sri Mulyani yang beraliran nasionalis-nasionalis. Adapun Kaesang dipasangkan dengan Witjaksono yang juga merupakan kader Nadliyin sebagai Ketua Umum SNNU (Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama).

Begitu juga Ahmad Lutfie - Taj Yasin juga dari kalangan Nadliyin. Serta Sudaryono dan Umi Azizah, di mana Umi Azizah merupakan Ketua Muslimat NU Tegal.

Alamsyah menerangkan, dari simulasi empat pasang cagub-cawagub, jika dipasangkan, pasangan Kaesang-Witjaksono patron politiknya Nasionalis-Nadliyin memiliki peluang menang tertinggi, jika Pilgub Jawa Tengah digelar hari ini.

"Dalam simulasi empat nama pasangan cagub-cawagub hasil survei menunjukan pasangan Kaesang-Witjaksono tingkat keterpilihannya paling tinggi mencapai 34,3% jika Pilkada Jateng digelar hari ini," kata Alamsyah.

"Di urutan kedua Sudaryono -Umi Azizah dengan 29,6% kemudian Ahmad Luthfi -Taj Yasin 15,4%, pasangan Hendrar Prihadi - Sri Mulyani yang hanya meraih 13,3 %, Kemudian sebanyak 7,4% responden masih belum menentukan pilihan mereka," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement