Survei Pilgub Jateng: Elektabilitas Kaesang-Witjaksono Teratas

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dan pengusaha asal Kabupaten Pati, Witjaksono menempati urutan teratas survei calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng) 2024. Survei dilakukan oleh Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPMM) 5-14 Juni 2024, dengan mewawancarai 1.200 responden melalui telepon.

"Hasil temuan survei LPMM terkait nama Cagub Jawa Tengah sudah mengkerucut ke 4 nama yakni Kaesang Pangarep mendapat dukungan 17,4%, kemudian Sudaryono 16,8% disusul Ahmad Lutfie (16,1%) dan Hendrar Prihadi(15,8%) sedangkan tokoh lainya dibawah 5%," kata Direktur Eksekutif LPMM, Alamsyah Wijaya dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Dari hasil survei dengan simulasi top of mind, lanjutnya, elektabilitas pengusaha asal Kabupaten Pati, Witjaksono berada di urutan pertama sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah. Berikut tingkat elektabilitas tokoh yang disebut oleh responden ketika diminta memilih cawagub Jateng:

1. Witjaksono (29,1%)

2. Taj Yasin (18,8%)

3. Sri Mulyani (10,2%)

4. Yusuf Chudlori(8,2%)

5. Umi Azizah(6,3%)

6. Dico Ganinduto(4,9%)

7. Raffi Ahmad (3,7%)

8. Heru Sudjarmoko(3,3%)

9. Riyanta(2,8%)

10. Casytha Arriwi (2,3%)

Belum memberikan pilihan 10,4%

Menurutnya, tingginya tingkat keterpilihan Witjaksono memiliki hubungan yang signifikan dengan kriteria dan latar belakang kepala daerah Jawa Tengah yang diinginkan masyarakat Jawa Tengah. Di mana sebanyak 33,7% responden ingin berlatar belakang pengusaha atau wiraswasta seperti Jokowi, sebanyak kalangan pemimpin agama 17,1%, kemudian politisi 10,1%, kalangan Kampus 7,3% dan TNI-Polri-ASN 20,2 %, selebihnya 11,6%

Ia pun mencoba mensimulasikan pasangan Hendrar Prihadi-Sri Mulyani yang beraliran nasionalis-nasionalis. Adapun Kaesang dipasangkan dengan Witjaksono yang juga merupakan kader Nadliyin sebagai Ketua Umum SNNU (Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama).

Begitu juga Ahmad Lutfie - Taj Yasin juga dari kalangan Nadliyin. Serta Sudaryono dan Umi Azizah, di mana Umi Azizah merupakan Ketua Muslimat NU Tegal.

Alamsyah menerangkan, dari simulasi empat pasang cagub-cawagub, jika dipasangkan, pasangan Kaesang-Witjaksono patron politiknya Nasionalis-Nadliyin memiliki peluang menang tertinggi, jika Pilgub Jawa Tengah digelar hari ini.

"Dalam simulasi empat nama pasangan cagub-cawagub hasil survei menunjukan pasangan Kaesang-Witjaksono tingkat keterpilihannya paling tinggi mencapai 34,3% jika Pilkada Jateng digelar hari ini," kata Alamsyah.

"Di urutan kedua Sudaryono -Umi Azizah dengan 29,6% kemudian Ahmad Luthfi -Taj Yasin 15,4%, pasangan Hendrar Prihadi - Sri Mulyani yang hanya meraih 13,3 %, Kemudian sebanyak 7,4% responden masih belum menentukan pilihan mereka," tambahnya.