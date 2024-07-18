Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Polisi Gelar Operasi Skala Besar di Kampung Boncos, 46 Pelaku Narkoba Ditangkap

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |06:00 WIB
4 Fakta Polisi Gelar Operasi Skala Besar di Kampung Boncos, 46 Pelaku Narkoba Ditangkap
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat menggerebek lapak narkoba di kawasan Kampung Boncos, Jakarta Barat Rabu (17/7/2024).

Okezone merangkum fakta-fakta peristiwa penggerebekan itu. Berikut ulasannya:

1. 46 Orang Diamankan dalam Penggerebekan Kampung Boncos

“Hasil penindakan yang dilakukan, berhasil diamankan kurang lebih 46 orang yang ada di depan kita, terdiri dari 44 laki-laki dan 2 orang perempuan,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi.

2. 42 Orang Dinyatakan Positif Sabu saat Tes Urine

Syahduddi menjelaskan, dari ke 46 orang yang diamankan saat operasi skala besar tersebut, sebanyak 42 orang positif sabu setelah dilakukan tes urine.

“Dari 46 orang tersebut langsung dilakukan cek urine dan dinyatakan 42 orang positif urinnya mengandung narkotika jenis sabu,” ujarnya.

3. Polisi Periksa Warga yang Positif Sabu

Syahduddi mengungkapkan, 42 orang yang positif narkoba tersebut dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259/mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179089/narkoba-AbTL_large.jpg
Keberhasilan Polri Bongkar Jaringan Narkoba Wujud Pilar Pelindung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178857/narkoba-DoYy_large.jpg
Polri Tangkap 51.763 Tersangka Narkoba, Wasekjen MUI: Penegakan Hukum Harus Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178628/narkoba-BYVI_large.jpg
Ratusan WNA Ditangkap di RI Terkait Narkoba, Terbanyak dari Negara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178165/yusril-x8u2_large.jpg
Yusril Tindak Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Lapas, Dipecat hingga Turun Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177645/narkoba-q2jw_large.jpg
6 Bulan Beroperasi, Pabrik Sabu di Apartemen Cisauk Raup Untung Rp1 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement