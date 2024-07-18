4 Fakta Polisi Gelar Operasi Skala Besar di Kampung Boncos, 46 Pelaku Narkoba Ditangkap

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat menggerebek lapak narkoba di kawasan Kampung Boncos, Jakarta Barat Rabu (17/7/2024).

Okezone merangkum fakta-fakta peristiwa penggerebekan itu. Berikut ulasannya:

1. 46 Orang Diamankan dalam Penggerebekan Kampung Boncos

“Hasil penindakan yang dilakukan, berhasil diamankan kurang lebih 46 orang yang ada di depan kita, terdiri dari 44 laki-laki dan 2 orang perempuan,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahduddi.

2. 42 Orang Dinyatakan Positif Sabu saat Tes Urine

Syahduddi menjelaskan, dari ke 46 orang yang diamankan saat operasi skala besar tersebut, sebanyak 42 orang positif sabu setelah dilakukan tes urine.

“Dari 46 orang tersebut langsung dilakukan cek urine dan dinyatakan 42 orang positif urinnya mengandung narkotika jenis sabu,” ujarnya.

3. Polisi Periksa Warga yang Positif Sabu

Syahduddi mengungkapkan, 42 orang yang positif narkoba tersebut dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.