Gempa Dahsyat M7,4 Chile, Tidak Aktifkan Alarm Tsunami dan Tak Ada Laporan Kerusakan Besar

Gempa dahsyat M7,4 Chile, tidak aktifkan alarm tsunami dan tak ada laporan kerusakan besar (Foto: Khaleej Times)

CHILE - Gempa bumi berkekuatan 7,4 skala richter melanda Chile bagian utara dekat perbatasannya dengan Argentina pada Kamis (18/7/2024). Menurut Survei Geologi AS, belum ada laporan mengenai korban luka atau kerusakan besar.

Pusat gempa berada 45 kilometer (28 mil) timur-tenggara San Pedro de Atacama, Chile, dan kedalamannya 117 kilometer.

Presiden Gabriel Boric menulis di platform sosial X bahwa menurut informasi awal tidak ada laporan korban cedera atau kerusakan serius. Gempa tersebut tidak mengaktifkan alarm tsunami.

Boric kemudian mengatakan bahwa beberapa batu lepas dan berguling ke jalan raya yang menghubungkan kota Calama ke Tocopilla, sebelah timur pusat gempa. Kemudian terjadi pemadaman listrik di San Pedro de Atacama. Dia mengatakan pihak berwenang masih mengumpulkan informasi.