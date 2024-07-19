Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa Dahsyat M7,4 Chile, Tidak Aktifkan Alarm Tsunami dan Tak Ada Laporan Kerusakan Besar

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |15:11 WIB
Gempa Dahsyat M7,4 Chile, Tidak Aktifkan Alarm Tsunami dan Tak Ada Laporan Kerusakan Besar
Gempa dahsyat M7,4 Chile, tidak aktifkan alarm tsunami dan tak ada laporan kerusakan besar (Foto: Khaleej Times)
A
A
A

CHILE - Gempa bumi berkekuatan 7,4 skala richter melanda Chile bagian utara dekat perbatasannya dengan Argentina pada Kamis (18/7/2024). Menurut Survei Geologi AS, belum ada laporan mengenai korban luka atau kerusakan besar.

Pusat gempa berada 45 kilometer (28 mil) timur-tenggara San Pedro de Atacama, Chile, dan kedalamannya 117 kilometer.

Presiden Gabriel Boric menulis di platform sosial X bahwa menurut informasi awal tidak ada laporan korban cedera atau kerusakan serius. Gempa tersebut tidak mengaktifkan alarm tsunami.

Boric kemudian mengatakan bahwa beberapa batu lepas dan berguling ke jalan raya yang menghubungkan kota Calama ke Tocopilla, sebelah timur pusat gempa. Kemudian terjadi pemadaman listrik di San Pedro de Atacama. Dia mengatakan pihak berwenang masih mengumpulkan informasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036636/gempa-m7-4-guncang-chile-presiden-perintahkan-pemeriksaan-dengan-cermat-AVojWNLFiD.jpg
Gempa M7,4 Guncang Chile, Presiden Perintahkan Pemeriksaan dengan Cermat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/06/20/18/1168511/gempa-6-4-sr-guncang-cile-hari-ini-6LhUU6Exm8.jpg
Gempa 6,4 SR Guncang Cile Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/08/24/414/1028996/n1nViR32zY.jpg
Gempa Berkekuatan 6,4 SR Guncang Chile
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/04/13/414/969645/6t6lELeXqW.jpg
Dua Orang Tewas karena Kebakaran Hebat di Chile
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/04/13/414/969627/qPLsMkJeQj.jpg
Kebakaran Hebat di Chile, 150 Rumah Hangus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/04/04/414/965429/azzg62hbZa.jpg
Usai Gempa, Harga Kebutuhan Melambung di Chile
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement