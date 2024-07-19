7 Fakta Mengejutkan Abdul Gani Kasuba Doyan Order Cewek Cantik ke Hotel, Habiskan Rp3 Miliar

ELIYA Gabrina Bachmid membuat kesaksian mengejutkan dalam sidang kasus gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) di Pengadilan Tipikor Negeri Ternate, Kamis 18 Juli 2024. Eliya yang merupakan kontraktor juga politikus Gerindra menuding AGK suka memesan wanita-wanita untuk melayaninya di hotel.

Di depan Majelis Hakim yang dipimpin Harianta, Eliya mengungkapkan perannya selama bersama AGK yang sering disapanya sebagai Om Haji. Eliya merupakan bagian dari keponakan Gani Kasuba.

Lalu kenapa dia sampai mau menyediakan wanita-wanita cantik untuk Abdul Gani Kasuba?

Berikut fakta-fakta kesaksian Eliya Gabrina Bachmid di sidang korupsi Abdul Gani Kasuba :

Cari wanita cantik buat AGK

Eliya mengaku menyediakan gadis-gadis muda untuk melayani AGK sekaligus membayar mereka dengan uang yang dikirim AGK melalui tiga

rekening; BRI, BCA dan Mandiri. Eliya juga sering menggunakan uang pribadinya terlebih dulu untuk bayar ke wanita yang dipesan AGK. Setelah itu, barulah AGK mengganti uang Eliya.

Eliya mengakui menjadi penghubung untuk mencarikan wanita cantik untuk menemani AGK. Eliya mengantar dan menemani puluhan wanita untuk bertemu AGK.

Wanita pesanan AGK diantar ke hotel

Eliya mengantar wanita-wanita pesanan AGK ke hotel. Setelah wanita itu bertemu AGK di kamar hotel, Eliya mengaku langsung meninggalkan mereka berduaan di kamar.

"Di kamar itu berdua Om Haji (AGK) dengan perempuan selama satu sampai dua jam. Saya tunggu di luar. Jadi tidak tahu apa yang dibuat di dalam kamar," kata Eliya.

Hotel yang sering digunakan AGK untuk bertemu dengan para wanita cantik, menurut Eliya, adalah Hotel Bidakara dan Swiss-Belhotel di Jakarta, dan Hotel Bela di Ternate.

Tarif wanita pesanan

Setelah pertemuan AGK dengan wanita yang diantar Eliya di kamar hotel, Eliya diminta AGK untuk memberikan uang kepada wanita yang berduaan dengan AGK.

"Nilainya bervariasi. Mulai dari Rp10 juta sampai Rp50 juta. Jadi ada perempuan yang dikasih Rp10 juta dan seterusnya sampai Rp50 juta," tuturnya.

"Om haji (AGK) yang minta bantu untuk mencari perempuan. Jadi saya bawakan ke om," sambungnya.

Habiskan Rp3 miliar untuk order cewek

Eliya membuat kesaksian mengagetkan dengan mengaku total uang yang dikeluarkan hanya untuk membayar wanita pesanan AGK mencapai Rp3 miliar.

Menurut Eliya, dalam sehari Abdul Gani Kasuba bisa bertemu dengan tiga wanita cantik.

Kode antar wanita pesanan

Eliya mengungkapkan modus pemesanan wanita untuk AGK. Ia menggunakan kode khusus saat mengantar cewek-cewek itu bertemu AGK di hote.

Saat akan mengantar wanita pesanan AGK, Eliya mengaku lebih dulu menghubungi ajudan AGK. Pernah juga langsung ke AGK dengan memakai kode "Ayu" maupun "Cinta".

Setelah direspons, barulah Eliya menuju ke hotel bersama wanita yang akan dipertemukan dengan AGK.