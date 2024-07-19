Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

30 Orang Warga Sarolangun Jambi Terafiliasi Jaringan NII, Semuanya Asli Sarolangun

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |02:53 WIB
30 Orang Warga Sarolangun Jambi Terafiliasi Jaringan NII, Semuanya Asli Sarolangun
Bendera NII (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

SAROLANGUN - Dari 30 orang warga Kabupaten Sarolangun, Jambi yang terafiliasi dengan jaringan Negara Islam Indonesia (NII) semuanya berpenduduk asli Sarolangun, Jambi.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sarolangun Hudri juga membenarkan hal tersebut berdasarkan koordinasi yang dilakukan pihak Forkopimda Kabupaten Sarolangun dengan Kasatgaswil Jambi Densus 88 Antiteror Polri .

"Iya, sepertinya 30 orang warga Sarolangun terafiliasi dengan NII ini, merupakan semuanya berpenduduk asli Sarolangun," kata Hudri Kamis (18/7/2024).

Awalnya, sebaran atau penyampaian informasi ini orang tertentu yang sudah berada di Kabupaten Sarolangun, hanya saja tidak aktif lagi. Berdasarkan koordinasi memang tidak terdeteksi aktivitas yang mencolok dari kelompok ini, namun perlu upaya penertiban sehingga secara administratif jangan sampai menyebar.

Langkah ini adalah upaya yang terus dilakukan oleh Kasatgaswil Jambi Densus 88 Antiteror Polri bersama Forkopimda Sarolangun, sehingga Sarolangun ini bisa aman dan kondusif.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut, bersama TNI, Polri, dan Kejaksaan, kami akan melakukan rapat kecil melakukan koordinasi bersama Kasatgaswil Jambi Densus 88 Anti Teror Polri sehingga bisa petakan wilayah dan zona yang sudah ada indikasi afiliasi NII tersebut, " tutupnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
