Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dikeroyok Sekelompok Orang, 2 Remaja di Bandarlampung Dilarikan ke Rumah Sakit

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |03:30 WIB
Dikeroyok Sekelompok Orang, 2 Remaja di Bandarlampung Dilarikan ke Rumah Sakit
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

LAMPUNG - Dua pelajar di Bandarlampung terluka lantaran dianiaya sekelompok orang. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit akibat sejumlah sabetan senjata tajam.

Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandarlampung, Jumat (19/7/2024) sore.

Kedua korban yang belum diketahui identitasnya tersebut saat ini telah diberikan pertolongan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek.

Salah satu pelajar mengalami luka pada bagian kepalanya, sementara pelajar lainnya mengalami luka pada bagian punggung hingga kaki.

Salah seorang warga sekitar, Sayuti, mengatakan, pelajar ini tengah berboncengan kemudian dikejar oleh kelompok lainnya yang diperkirakan berjumlah 20 orang.

"Sore tadi itu mereka (korban) dikejar-kejar, nggak tahu juga jumlahnya tapi diperkirakan ada 20 an orang. Masih pelajar semua itu, kayaknya mau tawuran," ujar Sayuti, Jumat (19/7/2024) malam.

"Terus motor mereka ini jatuh langsung itu dikeroyok, ada yang lari masuk ke area wisata sumur putri terus dikeroyok lagi," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177037/pengeroyokan-N5cx_large.jpg
Dituding Rekam Video Diam-Diam, Pengunjung Kafe di Cengkareng Dikeroyok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164721/pengeroyokan-nrNQ_large.jpg
Sudah Tetapkan 4 Tersangka, Polisi Masih Buru Pelaku Lain Pengeroyokan Wartawan dan Humas KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161679/pengeroyokan-hC0k_large.jpg
Cekcok Pemotor di Bogor Berujung Pengeroyokan, Diduga Akibat Berdempetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159635/pengeroyokan-zNMy_large.jpg
Brutal! Gegara Sampah, Belasan Pengamen Keroyok dan Tusuk Pemuda di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/525/3154516/pengeroyokan-xrDN_large.jpg
Viral Pendekar PSHT Keroyok Warga di Depan Itenas Bandung, 4 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/519/3151392/fadhol-3hEz_large.jpg
Fakta Terbaru Pengeroyokan Perwira TNI AL di Malang, Pelaku Diduga 15 Orang 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement