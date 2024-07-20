Dikeroyok Sekelompok Orang, 2 Remaja di Bandarlampung Dilarikan ke Rumah Sakit

LAMPUNG - Dua pelajar di Bandarlampung terluka lantaran dianiaya sekelompok orang. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit akibat sejumlah sabetan senjata tajam.

Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandarlampung, Jumat (19/7/2024) sore.

Kedua korban yang belum diketahui identitasnya tersebut saat ini telah diberikan pertolongan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek.

Salah satu pelajar mengalami luka pada bagian kepalanya, sementara pelajar lainnya mengalami luka pada bagian punggung hingga kaki.

Salah seorang warga sekitar, Sayuti, mengatakan, pelajar ini tengah berboncengan kemudian dikejar oleh kelompok lainnya yang diperkirakan berjumlah 20 orang.

"Sore tadi itu mereka (korban) dikejar-kejar, nggak tahu juga jumlahnya tapi diperkirakan ada 20 an orang. Masih pelajar semua itu, kayaknya mau tawuran," ujar Sayuti, Jumat (19/7/2024) malam.

"Terus motor mereka ini jatuh langsung itu dikeroyok, ada yang lari masuk ke area wisata sumur putri terus dikeroyok lagi," tambahnya.