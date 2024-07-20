Kunjungi Workshop KaTa Kreatif di Jogja, Menparekraf Sandiaga Dorong Pelaku Ekraf Berionovasi dengan Teknologi

YOGYAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga S Uno mendorong pelaku ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta untuk terus berinovasi dan berkarya. Mereka harus mampu membangun jejaring untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

“Kota Yogyakarta memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar, khususnya pada subsektor aplikasi, kuliner, fesyen, kriya serta film, animasi dan video yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang pengembangan usaha oleh pelaku ekraf,” kata Sandiaga pada Workshop Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) Kreatif Indonesia di Kota Yogyakarta, Sabtu (20/7/20204).

Pelaku ekraf juga harus lebih melek teknologi digital. Mereka harus mampu memanfaatkan untuk memasarkan produknya yang lebih luas.