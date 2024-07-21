Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terungkap, Pelaku Penembakan Trump Sempat Telusuri Pornografi Sebelum Lancarkan Aksinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |14:12 WIB
Terungkap, Pelaku Penembakan Trump Sempat Telusuri Pornografi Sebelum Lancarkan Aksinya
Pelaku penembakan Donald Trump, Thomas Matthew Crooks. (Foto: Reuters)
A
A
A

BUTLER - Pencarian online terakhir pelaku penembakan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Thomas Matthew Crooks, sebelum melakukan aksinya yang gagal di Pennsylvania akhir pekan lalu ternyata adalah pornografi, menurut sebuah laporan.

Pencarian terakhir Crooks ditemukan ketika FBI memperoleh akses ke ponsel Samsung terenkripsi milik pemuda berusia 20 tahun itu, kata seorang pejabat senior penegak hukum kepada Daily Beast.

Upaya awal untuk membobol perangkat Android di kantor lapangan Pittsburgh gagal, dan ponsel tersebut harus diterbangkan ke Quantico agar agen dapat melihatnya, sumber tersebut menjelaskan.

Satu-satunya aktivitas baru-baru ini yang ditemukan FBI di telepon adalah pesan teks dari orang tua Crooks yang menanyakan keberadaannya.

Pesan dimulai sekira jam 1 siang. dan berlanjut hingga sore hari.

Orang tua Crooks rupanya percaya bahwa putra mereka telah mengambil salah satu senapan AR-15 milik ayahnya dan pergi ke lapangan tembak setempat.

Sekira pukul 6 sore, Crooks melepaskan tembakan ke arah Trump pada kampanye di Butler Farm Show. Peluru yang ditembakkan Crooks menyerempet telinga Trump, menewaskan satu peserta rapat umum dan melukai dua lainnya secara kritis.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179716/trump_dan_putin-5biv_large.jpg
Trump : Putin Harusnya Akhiri Perang Ukraina, Bukan Uji Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179352/trump_tiba_di_malaysia-bALX_large.jpg
Tur Asia, Trump Tiba di Malaysia Jelang KTT ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179339/donald_trump-T46W_large.jpg
Trump Terima Kasih ke Qatar atas Gencatan Senjata Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177570/pertemuan_trump_dan_zelenskiy_beberapa_waktu_lalu-N7zR_large.jpg
Trump Tolak Permintaan Zelenskiy soal Rudal Tomahawk untuk Serang Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177344/trump_dan_putin-SOez_large.jpg
Trump-Putin Bakal Bertemu di Hongaria, Bahas Perang Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177057/presiden_as_donald_trump-ocaR_large.jpg
Trump Izinkan CIA Beroperasi di Venezuela, Tangkap Maduro?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement