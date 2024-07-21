Karhutla di Muarojambi, Bakar 5 Hektar Lahan Warga

MUAROJAMBI - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di Kabupaten Muarojambi, Jambi. Setidaknya sekitar 5 hektar lahan perkebunan milik warga Desa Gerunggung, Sekernan ludes dilalap si jago merah pada Jumat 19 Juli 2024 malam.

Tak pelak, kobaran api yang memerah di kegelapan malam terus merembet membakar perkebunan sawit milik warga. Ditambah lagi musim kemarau dan minimnya sumber air di lokasi kejadian semakin mempermudah luasnya lahan yang terbakar.

Petugas gabungan TNI, Polri, BPBD Muarojambi yang dapat informasi langsung menuju lokasi kebakaran. Dengan peralatan seadanya, mereka berjibaku memadamkan titik api.

"Kami petugas gabungan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kebakaran lahan," tutur Kabag Ops Polres Muarojambi, AKP Rudy Hambali, Sabtu (20/7/2024).

Menurutnya, lahan ini adalah lahan perkebunan milik masyarakat. "Luas yang terbakar diperkirakan sekitar 5 hektar".