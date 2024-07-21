Ritual Adat di Laut Kota Ternate Berujung Maut, 1 Pemuda Tewas

TERNATE - Ritual adat di Kota Ternate, Maluku Utara, berujung maut. Pasalnya, salah satu pemuda berusia 18 tahun tewas akibat terseret air laut.

Tim SAR Gabungan berhasil menemukan seorang remaja bernama Alfiandi Iksan yang hilang terseret ombak di Pantai Ave Taduma, Kota Ternate, Maluku Utara.

Korban ditemukan Tim SAR dalam keadaan tewas, jasad korban mengapung hingga terdampar di pesisir Pantai.

Tangis histeris keluarga dan kerabat mewarnai kedatangan jasad korban yang tiba di tepi pantai.

“Korban sebelumnya dinyatakan hilang pada Jumat kemarin, setelah berenang melakukan ritual adat bersama keluarga,” kata Kepala Basarnas Ternate, Fatur Rahman, Sabtu (20/7/2024).

Jenazah korban kemudian di evakuasi Tim SAR Gabungan dan dibawa ke rumah duka untuk di kebumikan.

(Awaludin)