Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ritual Adat di Laut Kota Ternate Berujung Maut, 1 Pemuda Tewas

Ismail Sangaji , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |02:30 WIB
Ritual Adat di Laut Kota Ternate Berujung Maut, 1 Pemuda Tewas
Tim SAR evakuasi korban tenggelam (foto: dok ist)
A
A
A

TERNATE - Ritual adat di Kota Ternate, Maluku Utara, berujung maut. Pasalnya, salah satu pemuda berusia 18 tahun tewas akibat terseret air laut.

Tim SAR Gabungan berhasil menemukan seorang remaja bernama Alfiandi Iksan yang hilang terseret ombak di Pantai Ave Taduma, Kota Ternate, Maluku Utara.

Korban ditemukan Tim SAR dalam keadaan tewas, jasad korban mengapung hingga terdampar di pesisir Pantai.

Tangis histeris keluarga dan kerabat mewarnai kedatangan jasad korban yang tiba di tepi pantai.

“Korban sebelumnya dinyatakan hilang pada Jumat kemarin, setelah berenang melakukan ritual adat bersama keluarga,” kata Kepala Basarnas Ternate, Fatur Rahman, Sabtu (20/7/2024).

Jenazah korban kemudian di evakuasi Tim SAR Gabungan dan dibawa ke rumah duka untuk di kebumikan.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169399//tim_sar_saat_mencari_korban_tenggelam-V6v2_large.jpg
Pria di Cilincing Hilang Usai Tercebur Sungai saat Operasikan Perahu Eretan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3164036//pemancing_tewas_digulung_gelombang_tinggi-mci6_large.jpg
Tragedi di Perairan Tanjung Emas: Ombak Tinggi Seret 5 Pemancing, 2 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/340/3163551//1_orang_hanyut_ditemukan_tewas_di_sungai_pasaman-JXtI_large.jpg
Diterjang Air Bah, 1 Orang Hanyut Ditemukan Tewas di Sungai Pasaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163350//mayat-EcxI_large.jpg
Rayakan HUT Ke-80 RI, Pemuda di Jombang Tewas Tenggelam saat Ikut Lomba Mancing Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/519/3147921//tim_sar_mencari_korban_tenggelam-lXO2_large.jpg
Dua Bocah Terseret Sungai Brantas Malang, Satu Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/338/3145934//hanyut-vIQt_large.jpg
Diduga Tenggelam saat Cuci Mobil di Sungai Cigede Bogor, Pria Ini Ditemukan Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement