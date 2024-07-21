Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Geger! Pemulung Temukan Rudal di Kolong Jembatan, Beratnya 60 Kg

Fadly Pelka , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |10:53 WIB
Geger! Pemulung Temukan Rudal di Kolong Jembatan, Beratnya 60 Kg
Pemulung temukan rudal di kolong jembatan (Foto : iNews/Pelka)
BATUBARA - Lagi asik cari besi tua di Sungai Tanjung, tepatnya di kolong jembatan Indrapura, Air Putih, seorang pemulung bernama Sembiring (45), warga Kelurahan Indrapura, menemukan rudal yang terbenam di dalam lumpur dan batu padas, Minggu (21/7/2024).

Menurut pengakuan pemulung, berat rudal yang ditemukannya sekira 60 Kg.

Sembiring mengatakan, pagi tadi dirinya hendak mencari besi di kolong jembatan dan tangannya menyentuh badan rudal yang tertutup material batu.

"Aku cari besi sambil korek bebatuan pakai tangan. Tiba-tiba tanganku menyentuh badan bom itu. Sebelumnya enggak tahu kalau itu bom," ujar Sembiring.

Dirinya un semakin penasaran dan langsung mengorek bebatuan yang menutupi bom.

