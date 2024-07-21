Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Zebra Vs Byson Tabrakan di Semarang, Seorang Pemotor Tewas

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |11:04 WIB
Zebra Vs Byson Tabrakan di Semarang, Seorang Pemotor Tewas
Daihatsu Zebra ringsek usai tabrakan dengan Yamaha Byson (Foto : Polrestabes Semarang)
SEMARANG – Motor Yamaha Byson warna biru dengan nomor polisi K 6418 GM yang dikendarai Wahyu Kusuma (44) tabrakan dengan Daihatsu Zebra warna merah dengan nomor polisi H 8771 A yang dikemudikan Agus Susilo (39).

Dalam tabrakan tersebut, pemotor Wahyu Kusuma meninggal dunia

Kecelakaan lalu lintas itu terjadi di Jalan Raya Sadeng–Manyaran, tepatnya di Jalan Kolonel RW Sugiarto, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Sabtu 20 Juli 2024, malam.

Korban meninggal merupakan warga Jatisari, Kelurahan Pongangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang, menyebutkan insiden terjadi sekira pukul 21.30 WIB saat korban melaju dari utara (Kalipancur) ke arah selatan (Goa Kreo).

Di lokasi, korban menabrak mobil Daihatsu Zebra warna merah yang melaju dari arah berlawanan.

“Kendaraan roda dua (pemotor) melaju terlalu ke kanan masuk ke jalur berlawanan,” ujar Kepala Sub Unit 2 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang Ipda Agus Tri Handoko saat dikonfirmasi Minggu (21/7/2024).

