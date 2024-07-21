Rumah Dokter di Pamekasan Dibobol Maling, Sejumlah Barang Berharga Raib

PAMEKASAN - Seorang dokter yang beralamat di Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, jadi korban pencurian. Rumahnya dibobol maling yang berhasil mengambil sejumlah barang berharga.

Korban yakni Swiandini Kumala. Korban pun memilih melapor ke polisi. Berbekal rekaman kamera CCTV di rumah korban, polisi berhasil menangkap terduga pelaku.

“Tersangka ditangkap petugas dalam waktu kurang lebih 2,5 jam setelah menerima laporan dan berdasarkan rekaman kamera pengawas di rumah korban,” ucap Kasatreskrim Polres Pamekasan, AKP Doni Setiawan, Minggu (21/7/2024)

Menurutnya, sekitar pukul 09.00 WIB, korban atas nama Swiandini Kumala melaporkan telah terjadi pencurian di dalam rumahnya.

"Kemudian, sekitar pukul 11.30 WIB, petugas berhasil menangkap pria berinisial AR, berdasarkan olah TKP dan rekaman kamera pengawas berdurasi 2 menit 34 detik," jelasnya.

Adapun dalam rekaman CCTV pelaku berhasil masuk ke rumah korban dengan cara memanjat pagar tembok, kemudian membongkar kaca jendela.