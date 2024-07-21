Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Operasi Patuh Toba 2024, Pemotor Kocar-kacir Takut Kena Tilang

Ulil Amri , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |04:02 WIB
Operasi Patuh Toba 2024, Pemotor Kocar-kacir Takut Kena Tilang
Pemotor saat kocar kacir menghindari operasi patuh toba 2024 (foto: dok ist)
ASAHAN - Sejumlah pemotor kocar kacir putar arah menghindari patroli dalam Operasi Patuh Toba 2024 yang digelar Petugas Gabungan Satlantas Polres Asahan, TNI, dan Dinas Perhubungan di jalan Imam Bonjol, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara.

Selain menindak langsung pelanggaran, petugas juga memberikan hadiah kepada warga yang patuh dalam berlalu lintas.

Kasat Lantas Polres Asahan, AKP Dwi Himawan Chandra mengatakan, dari hasil penindakan yang dilakukan petugas ditemukan berbagai pelanggaran kasat mata, seperti tidak memakai helm, berbonceng tiga, dan memakai kenalpot tidak standar.

“Delman dan odong-odong kereta api juga kami lakukan peneguran agar tidak melintas di seputaran Kota Kisaran karena membahayakan pengguna jalan,” kata Dwi kepada wartawan, Sabtu (21/7/2024).

Tidak hanya itu, petugas juga memberikan hadiah kepada pemotor yang menggunakan helm. Petugas berharap pengendara kendaraan patuh dan tertib berlalu lintas baik pagi, siang atau malam hari.

(Awaludin)

      
