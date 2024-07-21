Lama Derita Batu Ginjal, Lansia di Nias Utara Gantung Diri

NIAS UTARA - Seorang pria lansia berinisial BL (63) yang telah lama menderita penyakit batu ginjal di Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara ditemukan tewas gantung diri di rumahnya. Saat kejadian istrinya disuruh pergi oleh korban untuk membelikan obat, Sabtu 20 Juli 2024, malam.

Kasi Humas Polres Nias Iptu Osiduhugo Daeli mengatakan, di TKP ditemukan korban telah meninggal dunia dengan keadaan leher terikat seutas tali nilon yang bersambung dengan seutas kain sebagai pengikat ke tiang plafon rumah dan kondisi korban telah diam dan kaku.

"Personel yang tiba di TKP menurunkan jasad korban. Pihak Polsek Lotu melakukan olah TKP dan dilakukannya visum luar oleh tim medis," kata Osiduhugo Daeli, Minggu (21/7/2024).

Menurutnya, berdasarkan keterangan istri korban bernama Saridina Zega (63), pada Sabtu kemarin, korban menyuruh istrinya untuk membeli obatnya dan sekalian belanja kebutuhan di pasar Simpang 4 Kecamatan Namohalu Esiwa.

Selanjutnya, ketika pulang ke rumah, istrinya melihat pintu dan jendela dalam keadaan terkunci dan selah diketuk beberapa kali namun tidak ada sahutan, kemudian istri Korban memanggil para tetangga dan bersama-sama mencongkel jendela.

"Setelah jendela terbuka istri korban melihat suaminya telah gantung diri tepatnya diruang tamu dengan posisi leher terikat seutas tali nilon warna hijau yang bersambung dengan seutas kain warna hijau muda sebagai pengikat ke tiang plafon rumah," ungkapnya.

Dari istri korban, kata dia, diperoleh informasi jika suaminya (korban) sudah lama mengidap penyakit batu ginjal dan korban sering mengeluh. Sementara di rumah hanya ditinggali berdua dengan korban dan istrinya, para anak-anaknya telah pergi merantau di luar Pulau Nias.