Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tim Jihandak Ledakan Rudal yang Ditemukan Pemulung di Sumbar

Fadly Pelka , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |23:40 WIB
Tim Jihandak Ledakan Rudal yang Ditemukan Pemulung di Sumbar
Roket usai diledakan petugas (foto: dok ist)
A
A
A

BATU BARA - Tim penjinak bahan peledak (Jihandak) meledakan mortir jenis roket yang ditemukan pemulung di tanggul pinggiran Sungai Tanjung, Kecamatan Air Putih, Batu Bara, Sumatera Utara, Minggu (21/07/2024).

Proses evakuasi mortir jaman Belanda ini melibatkan enam petugas spesialis teknisi bom yang sudah terlatih. Proses evakuasi mortir ini sempat menjadi tontonan warga dan pengguna jalan yang melintas.

Setelah melakukan penyelidikan status mortir masih aktif dan berbahaya. Tim Jihandak langsung mengamankan dan membawa mortir tersebut ke lahan perkebunan sawit yang jauh dari permukiman warga, untuk proses peledakan di perkebunan sawit Desa Simodong, Batu Bara, Sumatera Utara.

Proses peledakan dan pemusnahan bom ini dilakukan dengan cara memasukkan bom kedalam lubang yang sudah dipersiapkan sedalam satu meter, lalu diledakkan dengan alat khusus dengan kontrol jarak jauh. Setelah bom diledakkan Tim Jihandak kembali ke lokasi pemusnahan untuk mengambil serpihan bom guna proses lebih lanjut.

Kapolsek Indrapura, AKP Reynold Silalahi mengatakan, bom yang ditemukan oleh pemulung masih berstatus aktif dan bom ini merupakan bom yang berasal dari kapal dan pesawat tempur.

"Saat ini bom tersebut sudah berhasil diledakkan dan dimusnahkan oleh tim Jihandak Brimob Polda Sumatera Utara," kata Reynold.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/56/3122714//roket_falcon_9-Bs9b_large.jpg
Roket SpaceX Meluncur Jemput 2 Astronot yang Sudah 9 Bulan Terjebak di Luar Angkasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement