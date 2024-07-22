Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mayoritas Pemimpin Partai Demokrat Dukung Kamala Harris Jadi Capres AS

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |15:58 WIB
Mayoritas Pemimpin Partai Demokrat Dukung Kamala Harris Jadi Capres AS
Mayoritas pemimpin Partai Demokrat dukung Kamala Harris jadi capres AS (Foto: BBC)
A
A
A

NEW YORK – Menurut Asosiasi Komite Demokrat Negara (ASDC), mayoritas dari 57 pemimpin partai di negara bagian Partai Demokrat telah memilih untuk mendukung Kamala Harris untuk menggantikan Presiden AS Joe Biden sebagai calon presiden Amerika Serikat (capres AS).

“Saya bangga bahwa ketua, wakil ketua, dan direktur eksekutif partai di seluruh negeri bersatu di belakang Wakil Presiden Kamala Harris,” kata Ketua organisasi tersebut, Ken Martin, dalam sebuah pernyataan di X.

“Para pemimpin partai di negara bagian ini berada di garis depan untuk memenangkan pemilu di setiap tingkat dan tahu bahwa taruhannya sangat besar,” tambahnya.

Dia menggambarkan Harris sebagai orang yang paling memenuhi syarat untuk menggugat kasus Donald Trump.

ASDC bertugas mewakili partai-partai Demokrat di tingkat negara bagian dan afiliasinya dalam Komite Nasional Demokrat, yakni organisasi pengatur partai yang mengawasi proses pencalonan presiden.

Seperti diketahui, Biden mengakhiri kampanye pemilihannya kembali pada Minggu (21/7/2024) setelah rekan-rekan Demokratnya kehilangan kepercayaan pada ketajaman mental dan kemampuannya untuk mengalahkan Trump. Biden mendukung Harris untuk menggantikannya sebagai kandidat dari partainya.

Biden menghadapi keraguan yang semakin besar mengenai peluangnya untuk terpilih kembali setelah kinerjanya yang lemah dan goyah dalam debat televisi melawan Trump akhir bulan lalu.

Biden mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk menggantikannya sebagai kandidat dari partai tersebut, melawan Donald Trump dari Partai Republik.

