Tahukah Anda? Kamala Harris Sempat Menjadi Presiden AS Selama 85 Menit

Kamala Harris sempat menjadi Presiden AS selama 85 menit (Foto: AP)

WASHINGTON - Jika Kamala Harris memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat dan kemudian memenangkan pemilu Amerika Serikat (AS) pada November mendatang, dia akan menjadi wanita pertama yang memenangkan kursi kepresidenan AS.

Namun ini bukan pertama kalinya dia memegang kekuasaan sebagai presiden.

Pada tahun 2021, ketika Joe Biden dibius untuk kolonoskopi rutin, Harris sempat memegang kekuasaan menjadi Presiden AS selama 85 menit.

Selama lebih dari satu jam berkuasa, Harris menjalankan tugasnya dari kantornya di Sayap Barat Gedung Putih.

Saat itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan peralihan kekuasaan dalam keadaan seperti ini bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan hal ini merupakan bagian dari proses yang diatur dalam konstitusi AS.

Amandemen ke-25, di luar konstitusi menyatakan: "Jika presiden diberhentikan dari jabatannya atau dia meninggal atau mengundurkan diri, wakil presiden akan menjadi presiden."

Transisi kekuasaan sementara dirinci dalam bagian ketiga amandemen tersebut, perubahan konstitusi yang disebabkan oleh pembunuhan Presiden Kennedy pada tahun 1963.

Seperti diketahui, Biden mengakhiri kampanye pemilihannya kembali pada Minggu (21/7/2024) setelah rekan-rekan Demokratnya kehilangan kepercayaan pada ketajaman mental dan kemampuannya untuk mengalahkan Trump. Biden mendukung Harris untuk menggantikannya sebagai kandidat dari partainya.