Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Netanyahu Ucapkan Terima Kasih kepada Joe Biden Atas Persahabatan Selama 40 Tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |10:47 WIB
Netanyahu Ucapkan Terima Kasih kepada Joe Biden Atas Persahabatan Selama 40 Tahun
Netanyahu ucapkan terima kasih kepada Joe Biden atas persahabatan selama 40 tahun (Foto: APA)
A
A
A

WASHINGTON – Mundurnya Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dari pertarungan pemilihan presiden (pilpres) AS terjadi hanya beberapa jam sebelum Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berangkat ke Washington, AS.

Menurut rencana, Netanyahu akan berpidato di sidang gabungan Kongres pada Rabu (24/7/2024).

Pidato tersebut, beserta rencana pertemuannya dengan Presiden Biden, akan dibayangi oleh pusaran politik AS yang sedang berlangsung.

Sebelum berangkat, Netanyahu mengakui keputusan presiden untuk mundur, dan mengatakan bahwa dia bermaksud untuk bertemu dengannya dan mengucapkan terima kasih atas persahabatannya selama lebih dari 40 tahun.

“Ini akan menjadi kesempatan untuk mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dia lakukan untuk Israel dalam perang [Gaza] dan selama karirnya yang panjang dan terhormat dalam pelayanan publik, sebagai senator, wakil presiden dan presiden,” katanya.

Pidato Netanyahu di sidang gabungan Kongres pada tahun 2015 menandai salah satu titik terendah dalam hubungan bilateral antara kedua sekutu tersebut. Pada kesempatan itu, ia melancarkan serangan keras terhadap perjanjian nuklir yang akan ditandatangani beberapa bulan kemudian antara kekuatan dunia, yang dipimpin oleh Presiden AS Barack Obama, dan Iran, dan menyebutnya sebagai kesepakatan yang sangat buruk yang tidak akan menghalangi Iran untuk mencapai kesepakatan bom nuklir.

Pertikaian antara Netanyahu dan Obama masih berlangsung hingga hari ini dan banyak yang percaya bahwa pidato tersebut mengakhiri kebijakan tradisional Israel yang mencari dukungan bipartisan AS pada isu-isu penting. Hampir 60 anggota Partai Demokrat memboikot pidato tersebut karena Netanyahu menjadi kesayangan Partai Republik dan dijuluki sebagai wakil Partai Republik dari Yerusalem. Pengganti Obama di Gedung Putih, Donald Trump, menarik diri dari perjanjian nuklir Iran pada tahun 2018.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/18/3075928/joe_biden-C3KW_large.jpg
Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Gugur, Joe Biden: Hari Baik Bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038430/perjalanan-politik-kamala-harris-dari-jaksa-distrik-hingga-wapres-as-PNbAAbYU2T.jpg
Perjalanan Politik Kamala Harris, dari Jaksa Distrik hingga Wapres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038230/raih-2-000-suara-kamala-harris-dapat-dukungan-kuat-dari-delegasi-partai-demokrat-untuk-jadi-capres-as-hJhpp3Gg2t.jpg
Raih 2.000 Suara, Kamala Harris Dapat Dukungan Kuat dari Delegasi Partai Demokrat untuk Jadi Capres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037967/hunter-biden-putra-kedua-presiden-as-joe-biden-yang-tak-pernah-kering-skandal-YAZDOXNMzS.jpg
Hunter Biden, Putra Kedua Presiden AS Joe Biden yang Tak Pernah Kering Skandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037951/kisah-sedih-beau-biden-putra-tertua-presiden-as-joe-biden-yang-meninggal-akibat-kanker-otak-pNnUCpwPIo.jpg
Kisah Sedih Beau Biden, Putra Tertua Presiden AS Joe Biden yang Meninggal Akibat Kanker Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037831/tahukah-anda-kamala-harris-sempat-menjadi-presiden-as-selama-85-menit-Ww0E3Cchti.jpg
Tahukah Anda? Kamala Harris Sempat Menjadi Presiden AS Selama 85 Menit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement