HOME NEWS INTERNATIONAL

Hunter Biden, Putra Kedua Presiden AS Joe Biden yang Tak Pernah Kering Skandal

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |20:09 WIB
Hunter Biden, Putra Kedua Presiden AS Joe Biden yang Tak Pernah Kering Skandal
Hunter Biden memberikan dukungan kepada ayahnya Joe Biden setelah mundur sebagai kandidat Capres.
A
A
A

HUNTER Biden, merupakan putra satu-satunya Presiden Amerika Serikat, Joe Biden yang masih hidup. Berbeda dengan ayahnya, Hunter memiliki sederet skandal dan kasus buruk yang terus mencemarkan namanya.

Pria yang lahir pada 4 Februari 1970 di Wilmington, Delaware ini merupakan seorang pengacara dan pengusaha asal Amerika Serikat. Dia gemar menjalin bisnis dengan tokoh-tokoh China dan Rusia. Hunter Biden merupakan putra kedua Presiden AS Joe Biden dan istri pertamanya, Neilia Hunter Biden.

Hunter yang masih remaja mengaku telah gemar minum alkohol dan penyalahgunaan kokain saat mahasiswa. Hal tersebut membuatnya sering keluar masuk rehabilitasi. Pada 2013, dia mendaftar anggota Cadangan Angkatan Laut AS dan dilantik di hadapan ayahnya, Joe Biden yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden AS dalam upacara di Gedung Putih.

Namun, pada hari pertamanya di sana, dia dinyatakan positif menggunakan kokain dan dipulangkan. Diwartakan Business Insider, pada 2017 Hunter menceraikan istrinya, Kathleen, ibu dari tiga anaknya, dan mengencani Hallie Biden, janda dari Beau, kakak laki-lakinya.

