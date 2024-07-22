Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Sedih Beau Biden, Putra Tertua Presiden AS Joe Biden yang Meninggal Akibat Kanker Otak

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |19:38 WIB
Kisah Sedih Beau Biden, Putra Tertua Presiden AS Joe Biden yang Meninggal Akibat Kanker Otak
Beau Biden saat dikepas ayahnya Joe Biden sebelum dikirim ke Irak. (Foto: Military)
A
A
A

JOSEPH Beau Robinette Biden merupakan putra tertua Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Memiliki karier cukup mentereng, usia Beau Biden tidak lama. Pernah menjadi Jaksa Agung Delaware, Beau meninggal dunia di usia 46 tahun pada 30 Mei 2015 silam.

Sebelum meninggal, Beau mengalami stroke stroke pada 2010 sehingga harus dirawat di Rumah Sakit MD Anderson Cancer Center. Tiga tahun kemudian, dia harus menjalani operasi pengangkatan lesi dari otaknya. Namun, pada 2015 kankernya kambuh lagi.

Tidak lama setelah itu, Beau dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di Pusat Media Militer Nasional Walter Reed di Bethesda, Maryland. Beau dimakamkan di St Joseph's on the Brandywine di Wilmington, Delaware, tempat yang sama ibunya, Hallie dan adik perempuannya, Naomi dimakamkan.

Ibunya dan adik perempuannya tewas dalam kecelakaan mobil saat berbelanja kebutuhan Natal. Dia dan adik laki-lakinya, Hunter, yang saat itu berumur 4 dan 3 tahun turut berada di dalam mobil mengalami luka serius. Beruntung, dirinya dan Adik laki-lakinya selamat dari kecelakaan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/18/3075928/joe_biden-C3KW_large.jpg
Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Gugur, Joe Biden: Hari Baik Bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038430/perjalanan-politik-kamala-harris-dari-jaksa-distrik-hingga-wapres-as-PNbAAbYU2T.jpg
Perjalanan Politik Kamala Harris, dari Jaksa Distrik hingga Wapres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038230/raih-2-000-suara-kamala-harris-dapat-dukungan-kuat-dari-delegasi-partai-demokrat-untuk-jadi-capres-as-hJhpp3Gg2t.jpg
Raih 2.000 Suara, Kamala Harris Dapat Dukungan Kuat dari Delegasi Partai Demokrat untuk Jadi Capres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038163/netanyahu-ucapkan-terima-kasih-kepada-joe-biden-atas-persahabatan-selama-40-tahun-tvSfOalv92.jpg
Netanyahu Ucapkan Terima Kasih kepada Joe Biden Atas Persahabatan Selama 40 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037967/hunter-biden-putra-kedua-presiden-as-joe-biden-yang-tak-pernah-kering-skandal-YAZDOXNMzS.jpg
Hunter Biden, Putra Kedua Presiden AS Joe Biden yang Tak Pernah Kering Skandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037831/tahukah-anda-kamala-harris-sempat-menjadi-presiden-as-selama-85-menit-Ww0E3Cchti.jpg
Tahukah Anda? Kamala Harris Sempat Menjadi Presiden AS Selama 85 Menit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement