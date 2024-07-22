Kisah Sedih Beau Biden, Putra Tertua Presiden AS Joe Biden yang Meninggal Akibat Kanker Otak

JOSEPH Beau Robinette Biden merupakan putra tertua Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Memiliki karier cukup mentereng, usia Beau Biden tidak lama. Pernah menjadi Jaksa Agung Delaware, Beau meninggal dunia di usia 46 tahun pada 30 Mei 2015 silam.

Sebelum meninggal, Beau mengalami stroke stroke pada 2010 sehingga harus dirawat di Rumah Sakit MD Anderson Cancer Center. Tiga tahun kemudian, dia harus menjalani operasi pengangkatan lesi dari otaknya. Namun, pada 2015 kankernya kambuh lagi.

Tidak lama setelah itu, Beau dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di Pusat Media Militer Nasional Walter Reed di Bethesda, Maryland. Beau dimakamkan di St Joseph's on the Brandywine di Wilmington, Delaware, tempat yang sama ibunya, Hallie dan adik perempuannya, Naomi dimakamkan.

Ibunya dan adik perempuannya tewas dalam kecelakaan mobil saat berbelanja kebutuhan Natal. Dia dan adik laki-lakinya, Hunter, yang saat itu berumur 4 dan 3 tahun turut berada di dalam mobil mengalami luka serius. Beruntung, dirinya dan Adik laki-lakinya selamat dari kecelakaan tersebut.