HOME NEWS INTERNATIONAL

Perjalanan Politik Kamala Harris, dari Jaksa Distrik hingga Wapres AS

Salam Ramdhani , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |18:10 WIB
Perjalanan Politik Kamala Harris, dari Jaksa Distrik hingga Wapres AS
Perjalanan politik Kamala Harris, dari jaksa distrik hingga Wapres AS (Foto: Reuters)
NEW YORK - Wakil Presiden Amerika Serikat (Wapres AS) Kamala Harris menjadi sorotan setelah mundurnya Presiden AS Joe Biden dari kursi pencalonan presiden. Harris mendapatkan dukungan penuh Joe Biden untuk menggantikan dirinya mewakili Partai Demokrat dalam kontestasi pemilu AS pada November mendatang.

Lantas bagaimana perjalanan politiknya hingga saat ini? Berikut profil singkat perjalanan politik Kamala Harris

Jaksa Distrik San Fransisco (2004-2011)

Tahun 2002, Harris mencalonkan diri sebagai Jaksa Wilayah San Francisco. Harris adalah calon yang paling tidak dikenal saat itu, namun berhasil maju di putaran kedua pemilihan melawan Hallinan.

Dikutip Wikipedia, Harris menang 56 persen suara, menjadikan dirinya sebagai jaksa wilayah San Fransisco pertama yang berkulit hitam.

Setelah menjabat, ia aktif dalam mendukung gerakan hak-hak LGBT dan meresmikan pernikahan sesama jenis pertama.

Jaksa Agung California (2011-2017)

Setelah 7 Tahun menjabat Jaksa San Fransisco, Harris diusung Demokrat California untuk maju sebagai Jaksa Agung California. Dalam pemilihan umum, ia menghadapi jaksa distrik Los Angeles Steve Cooley yang mengaku kalah pada 25 November.

Sebagai Jaksa Agung, Harris berhasil mereformasi pengadilan pidana dengan meluncurkan Divisi Pengurangan Residivis dan pengawasan Departemen Kehakiman negara bagian California.

Senat Amerika Serikat (2017-2021)

Harris mengumumkan pencalonannya untuk kursi senat pada 2016, melawan Loretta Sanchez dalam pemilihan umum.

Presiden Barack Obama, dan wakil presiden Joe Biden, menyatakan dukungan untuk Haris, dan berhasil merebut lebih dari 60 persen suara.

Halaman:
1 2
      
