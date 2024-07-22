Apa Arti Pengunduran Diri Joe Biden Bagi Kamala Harris, Partai Demokrat dan Donald Trump

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah membalikkan keadaan pemilu AS. Setelah bersikeras selama berminggu-minggu bahwa dia akan tetap menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrat, namun akhirnya dia menyerah pada tekanan dan keluar dari bursa pencalonan.

Inilah beberapa dampaknya bagi Wakil Presiden Kamala Harris, bagi Partai Demokrat secara lebih luas, dan bagi Donald Trump.

Harris adalah sebuah risiko, namun banyak anggota Partai Demokrat yang ingin mengambil risiko tersebut

Prospek Kamala Harris menjadi calon dari Partai Demokrat mendapat dorongan besar dengan dukungan Joe Biden.

Dia memberikan dukungan penuh kepada Suu Kyi, dan menyebut keputusannya untuk menjadikan Suu Kyi sebagai wakil presiden empat tahun lalu adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat.

Dia menanggapinya dengan mengatakan bahwa dia merasa terhormat mendapat dukungannya dan akan melakukan segala kemungkinan untuk memenangkan nominasi.

Ada kemungkinan bahwa sebagian besar anggota Partai Demokrat akan mengikuti jejak presiden dan berada di belakang wakil presiden untuk menghindari ketidakpastian yang sedang berlangsung kurang dari sebulan setelah konvensi Partai Demokrat.

Ada alasan praktis dan politis untuk melakukan hal tersebut.

Dia berada di urutan berikutnya dalam garis suksesi konstitusional. Gambaran kegagalan perempuan kulit hitam pertama yang mencalonkan diri sebagai presiden akan berdampak buruk bagi partai tersebut. Dia juga akan segera memiliki akses terhadap dana sekitar USD100 juta yang telah dikumpulkan kampanyenya sejauh ini.

Namun ada juga risikonya. Survei opini publik menunjukkan tingkat persetujuan Harris sama rendahnya dengan dirinya. Dan dalam pertarungan head-to-head melawan Donald Trump, kinerjanya kurang lebih sama dengan Biden.

Kedua, Harris terkadang mengalami masa-masa sulit sebagai wakil presiden. Pada awal pemerintahannya, ia diberi tugas untuk mengatasi akar penyebab krisis migrasi di perbatasan AS-Meksiko.

Ini adalah tantangan yang berat, dan sejumlah kesalahan langkah serta pernyataan yang salah membuat dia menerima kritik. Ia juga merupakan orang yang ditunjuk oleh pemerintah mengenai hak-hak aborsi, yang merupakan topik yang ia tangani dengan lebih efektif. Namun kesan pertama itu melekat.

Terakhir, dan mungkin yang paling penting, Harris telah mencalonkan diri untuk jabatan nasional yakni pencalonannya pada tahun 2020 untuk nominasi presiden dari Partai Demokrat, dan mengalami kegagalan yang parah.

Meskipun ia unggul lebih awal, kombinasi dari wawancara yang gagal, kurangnya visi yang jelas, dan kampanye yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan ia keluar bahkan sebelum pemilihan pendahuluan yang paling awal.

Memilih Harris adalah sebuah risiko bagi Partai Demokrat, namun saat ini tidak ada pilihan yang aman. Dan taruhannya yakni kemungkinan kemenangan Donald Trump sangatlah besar.