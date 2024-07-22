Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ibu 15 Kali Gempa Letusan Sejak Kemarin hingga Pagi Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |09:39 WIB
Gunung Ibu 15 Kali Gempa Letusan Sejak Kemarin hingga Pagi Ini
Gunung Ibu alami gempa letusan 15 kali sejak kemarin hingga pagi ini (Foto : PVMBG)
JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara masih terus mengalami erupsi 15 kali, sejak kemarin hingga pagi ini, Senin (22/7/2023).

“Gunung Ibu mengalami 15 kali gempa letusan atau erupsi. Sebanyak 18 kali gempa hembusan, 10 kali gempa harmonik. 186 kali gempa vulkanik dangkal, 202 kali gempa vulkanik dalam, dan 1 kali gempa tektonik jauh,” tulis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) lewat laman resminya magma.esdm.go.id.

PVMBG juga melaporkan saat ini gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut. Teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang tinggi sekitar 100-200 meter dari puncak.

Kemudian, cuaca gunung api cerah hingga hujan, angin lemah hingga sedang ke arah barat dan barat laut. Letusan teramati dengan tinggi 300-700 meter dari puncak, kolom abu letusan berwarna kelabu.

PVMBG pun mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

(Angkasa Yudhistira)

      
