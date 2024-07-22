Hati-Hati! Tembok Penahan Tebing RSUD Cilograng Ambrol

LEBAK - Tembok Penahan Tebing (TPT) RSUD Cilograng di Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ambrol pada, Minggu 21 Juli 2024.

Informasi yang dihimpun, ambrolnya TPT tersebut selama satu tahun terakhir sudah tiga kali ambrol. Peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba meskipun kondisi cuaca saat itu dalam kondisi terik.

BACA JUGA: Gunung Ibu 15 Kali Gempa Letusan Sejak Kemarin hingga Pagi Ini

"Kejadian ambrolnya pagar dan TPT RSUD Cilograng terjadi pada hari Sabtu sekitar jam 17.30 WIB kemarin, sehabis Maghrib," kata warga sekitar, Hasan Sadeli, Senin (22/7/2024).

Hasan yang juga aktivis anti korupsi di Kabupaten Lebak menerangkan, proyek pembangunan terusan tahap dua RSUD Cilograng yang berada di desa Cijengkol itu senilai Rp14 miliar lebih, sumber dana APBD 1 Banten.

"Kerusakan ambrolnya bangunan TPT dan pagar RSUD Cilograng itu cukup luas, dan harus dibangun ulang," katanya.

Dia menduga, proyek pembangunan turap dan pagar RSUD Cilograng dengan nilai belasan miliar tersebut sarat dengan korupsi.