HOME NEWS NUSANTARA

Pemprov Sultra Serentak Gelar PIN di 17 Kabupaten/Kota

Fetra Hariandja , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |17:16 WIB
Pemprov Sultra Serentak Gelar PIN di 17 Kabupaten/Kota
Pj Gubernur Sultra memastikan PIN berjalan dengan maksimal/Foto: Pemprov Sultra
A
A
A

KENDARI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggerlar Pekan Imunisasi Nasional (PIN) secara serentak di 17 Kabupaten/Kota. Upaya ini sebagai respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Sultra.

Sedangkan pencanganan PIN Sultra diselenggarakan terpusat di SDN 84 Kota Kendari. Pelaksanaan PIN ini akan berlangsung dalam dua tahap.

Tahap pertama pada 23-29 Juli 2024. Diikuti sweeping selama lima hari pada 30 Juli-3 Agustus 2024. Tahap kedua dilaksanakan pada 6-12 Agustus 2024, diikuti dengan sweeping pada 13-17 Agustus 2024.

Target PIN menyasar anak-anak usia 0-7 tahun tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Estimasi jumlah anak yang akan divaksinasi sebanyak 419.762 anak. Target cakupan minimal 95 persen di setiap tahapannya.

Berikut rincian sasaran vaksinasi pada masing-masing Kabupaten/Kota se Sultra :

1. Kota Kendari: 53.809 anak

2. Kabupaten Konawe Selatan: 48.478 anak

3. Kabupaten Konawe: 40.063 anak

4. Kabupaten Kolaka: 35.656 anak

5. Kabupaten Muna: 33.676 anak

6. Kota Baubau: 25.886 anak

7. Kabupaten Bombana: 25.030 anak

8. Kabupaten Kolaka Utara: 21.687 anak

9. Kabupaten Buton: 19.901 anak

10. Kabupaten Buton Tengah: 19.415 anak

11. Kabupaten Wakatobi: 17.839 anak

12. Kabupaten Kolaka Timur: 17.481 anak

13. Kabupaten Buton Selatan: 17.058 anak

14. Kabupaten Muna Barat: 14.219 anak

15. Kabupaten Konawe Utara: 12.336 anak

16. Kabupaten Buton Utara: 11.108 anak

17. Kabupaten Konawe Kepulauan: 6.211 anak

