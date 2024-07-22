Breaking News! Gempa M5,7 Guncang Maluku Tenggara

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,7 mengguncang Maluku Tenggara, Maluku, Senin(22/7/2024), pukul 21.47 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG menginformasikan, pusat gempa berada di 182 km Barat Laut Maluku Tenggara, pada koordinat 5.24 Lintang Selatan – 131.15 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.7, 22-Jul-2024 21:47:17WIB, Lok:5.24LS, 131.15BT (182 km BaratLaut MALUKUTENGGARA), Kedlmn:98 Km” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)